Konkada : la friandise sucrée d’Afrique de l’Ouest

Si vous avez grandi au Bénin, au Togo ou en République Démocratique du Congo, il y a de fortes chances que le konkada, cette friandise sucrée à base de cacahuètes caramélisées, ait marqué vos goûters d’enfance.

Ce petit délice, également connu sous le nom de kokanda ou kalanga bonbon, est bien plus qu’une simple douceur. Il symbolise une tradition culinaire qui traverse les générations tout en offrant des bienfaits insoupçonnés.

Le konkada : une recette simple, un plaisir inégalé

Préparer du konkada ne nécessite que trois ingrédients simples : des arachides, du sucre et un peu d’eau. En quelques étapes rapides, vous obtenez une gourmandise qui peut être façonnée selon vos envies : petites boules, carrés ou formes originales grâce à des moules en silicone.

La recette traditionnelle :

Faire fondre le sucre avec de l’eau pour obtenir un caramel doré. Ajoutez les arachides grillées et remuer pendant quelques minutes. Verser le mélange dans des moules ou le façonner rapidement à la main.

Ce processus, aussi simple soit-il, donne naissance à une friandise irrésistible et bon marché, vendue aussi bien dans la rue qu’en supermarché.

Les arachides : un trésor nutritionnel

Au-delà de leur goût délicieux, les arachides, ingrédient principal du konkada, régorgent de bienfaits pour la santé. Riches en protéines, elles contribuent au développement musculaire et à la réparation des tissus. Leurs acides gras insaturés présentent une bonne santé cardiaque et un taux de cholestérol équilibré. De plus, elles sont une excellente source de magnésium, de manganèse, de vitamine E et de fibres.

Cependant, il est important de noter que les arachides figurent parmi les allergènes les plus courants au monde, un point à prendre en considération pour les personnes sensibles.

Entre tradition et modernité

Le konkada incarne une parfaite harmonie entre la simplicité des ingrédients et la richesse des saveurs. Il reste une friandise intemporelle, ancrée dans la culture ouest-africaine. Avec un peu de créativité, cette recette traditionnelle peut être réinventée pour s’adapter à des goûts modernes ou à des présentations plus sophistiquées.