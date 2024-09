Ayimolou : Le trésor caché de la cuisine togolaise

Au Togo, un plat s’impose comme une icône culinaire incontournable : l’Ayimolou. Mélange simple de riz et de haricots, ce met transcende les âges, les classes sociales et les frontières régionales. Plus qu’un simple repas, c’est une tradition vivante qui unit tout un peuple autour d’une saveur unique.

Que vous soyez un habitant de Lomé ou un visiteur curieux, ne pas goûter à l’Ayimolou équivaut à ignorer l’essence même de cette culture ouest-africaine.

Un plat qui unifie le Togo

Que l’on se trouve dans les quartiers populaires d’Avédji à Lomé ou dans les villages de la région centrale de Sokodé, l’Ayimolou est omniprésent. Il est consommé à toute heure de la journée, du petit-déjeuner au dîner. Sa popularité est telle que des femmes vendent souvent ce plat en bordure de route. Ce mets attire une foule d’amateurs impatients. La simplicité de sa recette et sa polyvalence en font un plat accessible à tous, quel que soit le budget.

Les origines d’un délice ouest-africain

Si retracer les origines exactes de l’Ayimolou est difficile, il s’avère que ce plat dépasse les frontières togolaises. En effet, sous d’autres appellations, il est préparé au Ghana (Waakye), au Niger (Doungouri), ou encore au Bénin (Atassi). Cependant, au Togo, il a trouvé une place spéciale dans le cœur des habitants. Ce plat symbolise aussi la convivialité. On déguste ce plat lors de grandes occasions, comme les mariages et les cérémonies de naissance.

Une recette polyvalente et épicée

Le secret de l’Ayimolou réside dans la cuisson lente et harmonieuse des haricots et du riz, relevée par des épices typiques. Que vous le préfériez accompagné de viande, d’œufs, de poisson ou simplement d’une sauce pimentée, ce plat offre une diversité de goûts. Les vendeuses du centre du pays, connues sous le nom de « Bèrè », sont particulièrement réputées. Elles maîtrisent cette recette avec brio. Dans certaines régions comme chez les Akposso, on remplace le riz par du fonio pour une variation savoureuse appelée « Wohè ».

L’Ayimolou au cœur de la tradition togolaise

Ayimolou, bien plus qu’un plat, représente l’âme de la cuisine togolaise.La popularité de ce plat est telle qu’un festival annuel, l’Ayif (Festival Ayimolou), lui est dédié. En effet, ce mets rassemble amis et familles. Il met en lumière l’esprit de partage et de solidarité si caractéristique des cultures ouest-africaines.