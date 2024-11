Koba LaD encore dans des déboires : « Mon client a été traumatisé » !

Koba LaD ne semble pas se départir de ses problèmes avec la justice. Le voilà accusé de séquestration après avoir été récemment impliqué dans un accident fatal. Les faits qui lui sont reprochés remontent à avril 2022 et s’ils sont confirmés l’addition pourrait être très salée pour l’artiste.

Koba LaD (encore) devant la justice pour séquestration… ?

Avril 2022, Marvin I., ancien manager de Koba LaD aurait été séquestré par un groupe d’hommes, dont le rappeur. Durant sept longues heures, le manager surnommé Deuspi, son frère ainsi que sa compagne seront aux mains des auteurs de leur séquestration. A l’origine de cet acte, un désaccord d’ordre financier entre l’artiste et son ancien manager. En effet, Koba soupçonnait Deuspi de lui avoir subtilisé plusieurs centaines de milliers d’euros.

« Mon client a été traumatisé, il a peur pour sa vie et se sent en grand danger », affirme l’avocat de Marvin I. « Ma cliente a été victime de séquestration, de vol et de dégradation durant sept heures à son domicile, par sept agresseurs, dont l’artiste Koba LaD, qui était son ami », détaille l’avocate de la compagne du manager.

Des dommages subis difficilement guérissables

Ces événements semblent avoir traumatisé les victimes de cette séquestration, allant même jusqu’à engendrer de lourdes séquelles psychologiques pour Marvin I. et sa compagne. Ce que dénoncent ardemment les avocats des victimes, qui estiment que les dommages subis seront très difficilement guérissables.

De son côté, ça serait un autre coup dur pour Koba LaD si les faits qui lui sont reprochés venaient à être établis. Ce qui risque de ternir encore plus son image. Sans évoquer non plus les lourdes sanctions qui planent sur lui alors qu’il est déjà impliqué dans un accident mortel. Ce qui pourrait davantage compromettre la carrière de l’artiste ?