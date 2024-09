Koba LaD : les premières images du compagnon de Wejdene en prison fuitent ! (Vidéo)

Le rappeur français d’origine congolaise, Koba LaD, est en détention. Seulement, une vidéo de lui où on le voit dans la cour de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis fait le buzz sur la toile.

Koba est actuellement incarcéré, en attente de son jugement suite à un accident tragique survenu le 10 septembre 2024, au cours duquel un ami proche et collaborateur du rappeur a laissé la vie. Accusé d’homicide involontaire et placé en détention, le rappeur traverse une période qui suscite une vive polémique. Certains n’hésitent pas à témoigner tout leur soutien à l’artiste, à l’image de sa compagne, Wejdene ou encore son collègue Zola.

D’autres par contre estiment que Koba n’a que ce qu’il mérite. L’incontournable Booba fait partie de ceux-ci qui pensent que Koba ne fait que payer le prix de ses nombreux déboires judiciaires au cours de ces dernières années.

Un événement tragique qui bouleverse la vie de Koba LaD

Cet accident ayant conduit à la mort d’un de ses amis plonge un peu plus le rappeur dans la tourmente. Ce qui l’a d’ailleurs poussé à briser le silence et s’exprimer sur le mal-être qu’il éprouve suite à la disparition tragique de son ami. Koba fut placé en garde à vue après l’incident avant d’être mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées.

Selon une source, il est actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis, dans l’attente des avancements de l’enquête et son jugement. Seulement, une vidéo de lui prise au sein de la maison d’arrêt a fuité. Entre autres plusieurs réactions ont été suscitées par la vidéo. « Rien de réjouissant, je pense qu’il vit mal la perte de son ami, vivre avec ça, ça doit être abominable ! Une pensée pour la femme et les petits ainsi que tous les proches du défunt », dit un internaute.

« Pierre Palmade doit bien rire… », lance un autre intervenant sur la toile. « Continuez à parler comme si vous étiez parfait, il y en a beaucoup qui font les fous sur la route que cela nous sert de leçon à tout ça n’arrive pas qu’aux autres », suggère un autre internaute. « Ses paroles ont tellement mal vieilli », dit un autre commentaire.