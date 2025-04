Kinshasa et les rebelles de l’AFC/M23 s’accordent sur un cessez-le-feu lors des pourparlers au Qatar

L’AFC/M23 et le gouvernement congolais ont convenu d’un cessez-le-feu immédiat lors de pourparlers de paix directs au Qatar, une première en plus de trois ans. Les discussions ont été qualifiées de franches et constructives. Les deux parties s’engagent à rejeter les discours de haine, à respecter la trêve et à s’attaquer aux causes profondes du conflit dans lEest de la RDC.

Des négociations menées par l’intermédiaire du Qatar

Le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23 ont convenu d’une cessation immédiate des hostilités dans l’Est de la RDC après la rencontre de leurs négociateurs au Qatar, les premiers pourparlers de paix directs depuis plus de trois ans. Les négociations, menées par l’intermédiaire du Qatar depuis au moins le 10 avril, se sont déroulées « dans un esprit de compréhension mutuelle et d’engagement commun à résoudre le conflit par des moyens pacifiques », selon un communiqué conjoint publié le mercredi 23 avril.

« Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République Démocratique du Congo et de l’AFC/M23 ont convenu de travailler à la conclusion d’une trêve qui contribuerait à l’efficacité du cessez-le-feu », a déclaré le porte-parole des rebelles, Lawrence Kanyuka, dans un communiqué, également lu mercredi à la télévision d’État RTNC.

S’attaquera aux causes profondes de la crise

« D’un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d’une cessation immédiate des hostilités, un rejet catégorique de tout discours de haine et d’intimidation, et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements ». Le communiqué ajoute que les négociateurs ont convenu de « respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu’à leur conclusion ».

Kanyuka a déclaré que le dialogue « s’attaquera aux causes profondes de la crise actuelle ainsi qu’aux modalités de fin du conflit dans l’Eest de la République Démocratique du Congo ». Depuis janvier, les rebelles ont pris le contrôle des villes de Goma et de Bukavu. Les négociations au Qatar font suite à l’échec, en mars, de la première tentative de pourparlers directs sous médiation angolaise entre le gouvernement du Président Félix Tshisekedi et les rebelles, qui contrôlent deux grandes villes de l’Est de la RDC.