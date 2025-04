L’Est de la RDC continue de saigner, malgré les appels à la paix

L’Est de la République Démocratique du Congo continue de sombrer dans la violence malgré les appels à la paix de la communauté internationale. Le cessez-le-feu demandé par l’ONU est ignoré, et la population paie le lourd prix de cette guerre incessante. La situation humanitaire se détériore, et l’implication de la société civile, notamment des femmes et des jeunes, devient primordiale pour espérer une issue pacifique.

Malgré les résolutions du Conseil de sécurité, les appels incessants de l’Union africaine et les sanctions internationales, les combats font toujours rage dans l’Est de la République démocratique du Congo. Le constat dressé par Huang Xia, envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité, est sans appel : le cessez-le-feu n’est pas respecté, les violences s’intensifient, et la population paie le prix fort.

Des résolutions sans effet sur le terrain

La résolution 2773, adoptée par le Conseil de sécurité pour instaurer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, peine à être appliquée. Dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les affrontements se poursuivent entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, soutenus selon plusieurs sources par des puissances extérieures. L’Alliance Fleuve Congo/M23 continue son expansion territoriale, aggravant une crise humanitaire déjà critique.

L’ampleur des souffrances humaines est sidérante. Des milliers de civils fuient les zones de conflit, provoquant une vague de réfugiés vers les pays voisins comme le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda. L’UNICEF tire la sonnette d’alarme : dans les zones occupées par les groupes armés, un enfant est violé toutes les 30 minutes, selon les estimations de l’agence. La violence sexuelle devient une arme de guerre redoutable, détruisant les familles et anéantissant les espoirs d’un retour à la normalité.

Les femmes et les jeunes, oubliés mais essentiels à la paix

À Goma, Bukavu, Béni, les femmes et les jeunes réclament la fin des combats et l’accès à l’aide humanitaire. Pour Huang Xia, leur implication dans les pourparlers de paix est essentielle. La nouvelle disposition du gouvernement congolais à dialoguer directement avec le M23 pourrait marquer un tournant, mais les actes doivent suivre les intentions. La réouverture des couloirs humanitaires et un engagement sincère de toutes les parties seraient un premier pas vers l’apaisement.

Le statu quo actuel n’est plus tenable. Face à une situation qui dégénère et menace la stabilité régionale, l’ONU, les acteurs régionaux et les partenaires internationaux doivent dépasser les déclarations symboliques pour mettre en œuvre des mécanismes de pression concrets. L’heure est venue de transformer les avancées diplomatiques en solutions tangibles, car chaque jour de conflit supplémentaire est un jour de trop pour les populations meurtries de l’Est congolais.