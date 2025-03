Crise en RDC : l’UA salue la résolution du sommet de Doha

La Commission de l’Union africaine (UA) a salué les résolutions d’un sommet entre le président Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi, qui s’est tenu à Doha, sous la médiation de l’émir du Qatar, Cheikh Tamin bin Hamad Al Thani.

Résolution pacifique de la crise dans l’Est de la RDC

L’Union africaine suit attentivement la situation en République Démocratique du Congo. Les dirigeants de l’instruction ont « réaffirmé l’engagement de toutes les parties en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel », comme convenu lors du sommet CAE-SADC tenu le 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Le président de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, a salué l’engagement des deux dirigeants en faveur du dialogue et d’une résolution pacifique de la crise dans l’Est de la RDC. « Leur engagement témoigne d’un véritable leadership et d’une reconnaissance commune du caractère indispensable de la paix, de la sécurité et de la stabilité à la prospérité de leurs nations et de la région des Grands Lacs », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Favoriser une paix durable dans la région

L’UA a également salué la réaffirmation par les deux présidents de leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Soulignant l’importance des solutions menées par l’Afrique, M. Youssouf a réaffirmé son soutien aux processus de paix de Luanda et de Nairobi, notant que les discussions de Doha s’inscrivent dans le cadre de ces efforts régionaux.

Mahamoud Ali Youssouf a appelé à une coordination continue entre l’UA, les communautés économiques régionales et les partenaires internationaux pour favoriser une paix durable dans la région. Youssouf a également remercié l’État du Qatar et Cheikh Tamim bin Hamad pour leur rôle dans la facilitation du dialogue et le renforcement de la confiance entre les deux nations. Il a réitéré la volonté de l’UA de soutenir les efforts de paix en cours, conformément à son mandat de promotion de la stabilité sur le continent.