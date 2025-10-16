Kenya : la dépouille de Raila Odinga rapatriée pour des funérailles nationales

Le Kenya pleure Raila Odinga, icône de l’opposition et ancien Premier ministre, décédé en Inde à 80 ans. Sa dépouille a été rapatriée à Nairobi pour des funérailles nationales.

Le Kenya rend hommage à Raila Odinga, figure historique de l’opposition et ancien Premier ministre, décédé le 15 octobre 2025 à l’âge de 80 ans en Inde. Sa dépouille est arrivée ce jeudi matin à Nairobi à bord d’un vol spécial en provenance de Kochi, marquant le début de sept jours de deuil national décrétés par le président William Ruto.

Un retour empreint d’émotion à Nairobi

L’arrivée du cercueil de celui que les Kényans surnommaient affectueusement « Baba » a donné lieu à un moment de recueillement national. À l’aéroport international Jomo-Kenyatta, des milliers de personnes, drapeaux en main, ont salué celui qui, pendant plus de quatre décennies, a incarné la résistance démocratique et la lutte contre l’autoritarisme.

La veille, une veillée s’était tenue à Kochi, dans le sud de l’Inde, en présence de sa fille Winnie Odinga, de ses proches et de diplomates kényans. Raila Odinga avait été victime d’une crise cardiaque lors d’une promenade matinale dans la ville. Transporté d’urgence à l’hôpital Devamatha, il n’a pas pu être réanimé.

Un géant de la politique kényane

Fils de Jaramogi Oginga Odinga, premier vice-président du Kenya indépendant, Raila Odinga a marqué l’histoire politique du pays par son engagement constant en faveur de la démocratie et de la justice sociale.

Militant contre la dictature de Daniel Arap Moi, il passa près de huit ans en prison dans les années 1980. Il fut ensuite candidat à la présidence à cinq reprises, sans jamais remporter le scrutin, mais en demeurant un acteur incontournable de la scène politique nationale.

Son engagement a parfois plongé le pays dans la tourmente, notamment lors des violences postélectorales de 2007, qui firent plus de 1 100 morts. Cette crise déboucha toutefois sur la création du poste de Premier ministre, qu’il occupa entre 2008 et 2013.

Parmi ses héritages politiques majeurs figure la Constitution de 2010, qu’il a contribué à rédiger et qui demeure l’un des textes les plus progressistes du continent africain.

Une fin de parcours marquée par la réconciliation

Dans les dernières années de sa vie, Raila Odinga s’était rapproché du président William Ruto, son ancien rival, après des années de confrontation électorale. Ce rapprochement avait surpris ses partisans mais symbolisait, selon ses proches, une volonté d’unité nationale.

En 2024, après la répression du mouvement de la jeunesse Gen Z, il avait accepté de rejoindre un gouvernement d’union nationale, avant d’être désigné comme candidat du Kenya à la présidence de la Commission de l’Union africaine.

Des funérailles à Bondo

Des funérailles nationales auront lieu vendredi à Nairobi, avant l’inhumation dimanche à Bondo, son village natal de l’ouest du Kenya. Le président William Ruto, dans un message solennel, a salué « un patriote, un panafricaniste et un démocrate exemplaire », tandis que les drapeaux du pays ont été mis en berne pour sept jours.

À travers tout le Kenya, des lieux de recueillement ont été installés pour permettre aux citoyens de venir saluer celui que beaucoup considèrent comme le dernier grand combattant de la démocratie kényane.