Kagame et Infantino discutent du partenariat entre la FIFA et le Rwanda

Le chef de l’État rwandais, Paul Kagame, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont échangé sur un partenariat pour le développement du football.

Au cours d’un tête-à-tête tenu à New York, aux États-Unis, Paul Kagame et Gianni Infantino ont discuté du développement d’un partenariat entre le Rwanda et l’instance dirigeante du football mondial. « C’était formidable de rencontrer le Président du Rwanda, Paul Kagame, pour discuter du développement dynamique du football dans son pays. Et nous sommes convenus de poursuivre notre collaboration fructueuse à l’avenir », s’est réjoui Infantino. Le Président de la FIFA a réitéré son engagement « à donner aux filles et aux garçons du Rwanda la possibilité de faire de l’exercice et de s’éduquer grâce à ce beau jeu ».

Promouvoir le football

Petit pays situé en Afrique Centrale, le Rwanda multiplie des initiatives pour développer son football. Entre signature de partenariats avec de grands noms du football européen et construction d’écoles de football, le pays des mille collines est déterminé à promouvoir son image. En 2018, Kigali a signé un accord gagnant-gagnant avec le club anglais, Arsenal. Une année plus tard, le même partenariat a été signé avec le Paris Saint-Germain. En 2021, le club français a inauguré sa première école de football au Rwanda, dans le district d’Huye, dans le Sud du pays. Plus de 100 filles et garçons, de 6 à 14 ans, évoluent au sein de cette école dénommée « PSG Academy d’Huye stadium ».

Notons que cet échange entre Paul Kagame et Gianni Infantino intervient après l’inauguration du Bureau régional du football (RDO), à Kigali, en 2021. Une structure qui a pour mission de fournir des conseils stratégiques aux associations-membres régionales et de fournir des recommandations au siège de la FIFA pour le soutien au développement dans la région.

Lire : Fin des spéculations autour du partenariat entre le Rwanda et Arsenal