À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre qui s’est tenue hier, le 27 mars, retour sur les contributions exceptionnelles des auteurs africains francophones. Ces dramaturges ont utilisé la scène comme un espace pour questionner, critiquer et refléter les réalités complexes de leurs sociétés. Tout en enrichissant le patrimoine culturel mondial.

De l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique Centrale, ces voix puissantes et poétiques nous invitent à un voyage à travers des histoires profondément enracinées dans les expériences africaines, tout en abordant des thèmes universels.

Les Voix Francophones du Théâtre Africain

Né en Côte d’Ivoire, Koffi Kwahulé est une figure incontournable du théâtre francophone contemporain. Ses œuvres, telles que « Jaz » et « Bintou », sont réputées pour leur langage poétique et leur exploration des thèmes de la violence, de la marginalisation et de la quête d’identité, souvent avec une intensité dramatique qui captive le public.

Sony Labou Tansi, de RDC, a laissé une empreinte indélébile sur le théâtre africain francophone avant sa mort prématurée en 1995. À travers des pièces comme « La Vie et demie » et « Qui a mangé Madame d’Avoine Bergotha ? », il critique avec véhémence les régimes autoritaires et la corruption, utilisant le grotesque et le surréalisme pour dépeindre les réalités sociopolitiques de l’Afrique.

Marie-Louise Bibish Mumbu est une voix contemporaine émergeant également de la République Démocratique du Congo. Elle utilise le théâtre pour explorer les identités diasporiques, les questions de genre, et les défis sociaux. Souvent, son écriture, ancrée dans des récits personnels, offre une perspective rafraîchissante et innovante sur le théâtre africain francophone.

Originaire du Cameroun, Werewere Liking est connue pour son approche unique du théâtre. En effet, il fusionne le drame, la musique, la danse et les arts visuels. Ainsi, ses pièces, comme « La Puissance de Um », ne se contentent pas de raconter des histoires mais cherchent à guérir et à éduquer. En effet, elle puisent dans les traditions africaines en les recontextualisant dans le monde moderne.

Les voix anglophones : entre traditions et modernité

Dans le paysage anglophone, Wole Soyinka du Nigeria et Athol Fugard d’Afrique du Sud se distinguent par leurs contributions significatives. Soyinka, avec son mélange unique de folklore yoruba et de critique politique, et Fugard, avec ses pièces poignantes sur l’apartheid, illustrent la diversité et la richesse du théâtre africain. Leurs œuvres transcendent les frontières linguistiques et culturelles, offrant un aperçu universel des luttes pour la liberté et l’identité.

En honorant ces auteurs, la Journée mondiale du théâtre nous rappelle la capacité unique du théâtre à unir les gens. Mais aussi à provoquer la réflexion et à célébrer la richesse de la diversité humaine. En effet, les dramaturges africains francophones et anglophones enrichissent le dialogue mondial avec des voix puissantes. Ainsi, elles témoignent de la vitalité et de la résilience du continent africain.