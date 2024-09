Jeux paralympiques Paris 2024 : l’Algérie, première au classement des pays africains !

L’Algérie a obtenu un nombre impressionnant de médailles aux Jeux paralympiques de Paris 2024, se positionnant en tête des pays africains en termes de médailles. Les performances des athlètes algériens ont tout bonnement été exceptionnelles, ce qui met en évidence leur talent et leur détermination.

Au total, l’Algérie a remporté onze médailles, dont six en or, se classant à la 25e place au classement général des Jeux paralympiques. Des performances plus que réjouissantes qui témoignent à suffisance du dévouement et du travail acharné des athlètes paralympiques, qui ont su briller sur la scène internationale.

Jeux paralympiques : au-delà du simple sport…

Les Jeux paralympiques offrent une plateforme unique pour les athlètes en situation de handicap de démontrer leur talent, leur force et leur résilience. L’engagement des athlètes algériens envers l’excellence sportive et l’esprit de compétition s’illustrent à travers les performances remarquables réalisées. Au-delà de ses athlètes paralympiques, l’Algérie continue d’étaler toute sa classe dans le sport en général, l’athlétisme en particulier.

En effet, avec une participation historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Algérie a égalé sa meilleure performance olympique avec trois médailles. Trois champions se sont distingués lors de ces joues mondiales. Imane Khelif en boxe et Kaylia Nemour en gymnastique qui se sont adjugé la médaille d’or. Alors que Djamel Sedjati a remporté le bronze en athlétisme. Des performances exceptionnelles pour le sport algérien !

Kaylia Nemour, première Algérienne à remporter l’or olympique

Ce qui leur a valu un accueil des plus chaleureux à leur retour en terre natale. La plus grosse satisfaction a été la gymnaste Kaylia Nemour, seulement âgée de 17 ans, qui a rédigé l’une des plus belles pages de l’histoire du sport algérien en devenant la première Algérienne à remporter l’or olympique en gymnastique artistique. Une prouesse réalisée aux barres asymétriques.

