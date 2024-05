Jean-Luc Mélenchon, l’anti-Macron, en visite au Sénégal

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), a entamé une visite de quatre jours à Dakar. Son séjour sera marqué par des échanges avec les dirigeants du parti sénégalais Pastef-Les-Patriotes. Accueilli chaleureusement par une délégation de Pastef, dont le secrétaire général Ayib Daffé et Fatou-Kiné Diakhaté, directrice adjointe de cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye, Mélenchon a rapidement entamé les discussions politiques et culturelles.

Demain, jeudi, Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, président de Pastef et chef du gouvernement sénégalais, animeront conjointement une conférence sur l’avenir des relations entre l’Afrique et l’Europe. Cette rencontre symbolise la solidarité entre les deux leaders, mais aussi leur engagement commun à redéfinir les liens euro-africains dans un cadre plus équitable et respectueux des intérêts mutuels.

Un soutien de longue date

La visite de Mélenchon survient six semaines après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle sénégalaise. Mélenchon est ainsi le premier haut responsable politique français à être reçu par le nouveau gouvernement sénégalais. Cette faveur est largement attribuée au soutien indéfectible que Mélenchon a apporté à Pastef lorsque le parti était dans l’opposition, sous le régime de Macky Sall.

Jean-Luc Mélenchon a toujours cultivé une rhétorique anti-impérialiste, en désaccord avec les positions officielles du gouvernement français. Son soutien à Ousmane Sonko, lui-même victime de persécutions politiques, va dans ce sens.

Des conférences et des échanges culturels

Pendant son séjour, Mélenchon interviendra à l’École Supérieure de Commerce de Dakar (Supdeco) et dans une université publique pour présenter son livre « Faites mieux ». Il partagera ses nouveaux paradigmes d’analyse politique et économique avec les intellectuels et universitaires sénégalais. Ces conférences seront retransmises sur sa chaîne YouTube ainsi que celle de L’Insoumission.

Mélenchon est accompagné d’une délégation de députés de La France Insoumise, comprenant Nadège Abomangoli, Arnaud Le Gall, Manuel Bompard et Aurélien Taché. Cette équipe a pour objectif d’étudier les causes de l’insurrection populaire au Sénégal ainsi que les méthodes ayant permis la victoire électorale contre le régime de Macky Sall.

La visite de Mélenchon et les discussions qui en découlent promettent de renforcer les relations entre La France Insoumise et Pastef-Les-Patriotes. Ils aborderont des thèmes cruciaux tels que la justice sociale, l’économie et les droits humains, avec l’objectif de dessiner un avenir où les relations entre l’Afrique et l’Europe seront fondées sur le respect et la collaboration équitable.