Jazz à Rabat 2025 : la renaissance d’un festival historique dans la capitale marocaine

Le festival Jazz au Chellah fait peau neuve en 2025 avec une nouvelle identité, un nouveau lieu et une programmation exceptionnelle. Découvrez Jazz à Rabat, du 25 au 27 septembre 2025 au Parc Hassan II.

Chaque automne, Rabat s’anime au son du jazz, mais pour l’édition 2025 l’emblématique Jazz au Chellah se réinvente pour devenir Jazz à Rabat, avec de nouvelles ambitions et un cadre entièrement repensé. Cette transformation se traduit une volonté d’ouverture et de modernisation, tout en préservant l’âme musicale qui fait la renommée de cet événement culturel majeur.

Du site historique de Chellah au moderne parc Hassan II

Pendant des années, les ruines majestueuses du Chellah — nécropole mérinide chargée d’histoire — ont offert un écrin unique à ce festival de jazz. Ce site patrimonial, avec ses pierres millénaires et son atmosphère mystique, constituait un cadre incomparable pour les mélodies jazz. L’alliance entre patrimoine historique et créations musicales contemporaines créait une alchimie particulière, presque mystique, qui donnait au festival une identité unique au Maghreb.

Pour 2025, Jazz à Rabat investit l’amphithéâtre du Parc Hassan II, au cœur de la capitale. Ce déménagement symbolique vise à rapprocher le festival du public urbain, dans un espace plus accessible et plus central, tout en conservant l’excellence artistique qui fait sa réputation. Il s’agit de démocratiser l’accès à cette musique exigeante et de l’ancrer davantage dans le quotidien des Rbatis.

Programme et informations pratiques 2025

Le festival se déroule du 25 au 27 septembre 2025 dans l’amphithéâtre du Parc Hassan II à Rabat. La billetterie est disponible depuis le 10 septembre sur Ticket.ma, avec des tarifs encore accessibles pour ces trois soirées de concerts exceptionnels. Cette programmation concentrée permet une immersion totale dans l’univers du jazz, avec une montée en puissance progressive au fil des soirées.

L’édition 2025 de Jazz à Rabat met l’accent sur les rencontres artistiques entre musiciens européens et marocains. Cette alchimie créative constitue le fil rouge d’une programmation qui explore jazz contemporain, musiques méditerranéennes, traditions orientales et influences urbaines. L’objectif est de créer de nouvelles sonorités en faisant dialoguer les traditions musicales.

Les collaborations phares promettent des découvertes exceptionnelles. Le Tania Giannouli Trio, formation gréco-allemande, s’associe avec Abdelfettah Houssaini, percussionniste marocain de renom, pour une création inédite fusionnant oud, piano et rythmes orientaux. De même, le Céline Bonacina Quartet explore avec des musiciens marocains les fusions jazz-oud et trumpet, créant des ponts sonores entre les rives de la Méditerranée.

La programmation fait également la part belle aux talents émergents et confirmés des deux continents. L’Alba Careta Group propose des explorations flamenco-jazz, tandis que le trio Jazz’in de Tanger représente la nouvelle scène jazz marocaine. L’ensemble hongrois Sara Bolyki & Petra Várallyay apporte sa touche d’Europe centrale, créant un dialogue à trois voix avec les formations marocaines comme le Tchubi Sextet et l’artiste émergent Mehdi Qamoum.

Au-delà des concerts en soirée, le festival étend son action avec des ateliers musicaux participatifs, des performances de rue dans Rabat, des rencontres privilégiées avec les artistes et des animations pensées pour tous les publics.

Les enjeux de cette transformation

En s’installant au Parc Hassan II, Jazz à Rabat vise un public plus large et diversifié. Ce choix stratégique facilite l’accès au festival et renforce son ancrage dans le tissu urbain de la capitale. L’accessibilité devient un enjeu majeur : transport en commun, stationnement, mais aussi accessibilité tarifaire pour démocratiser cette musique souvent perçue comme élitiste. Le défi consiste à maintenir l’exigence artistique tout en s’ouvrant à de nouveaux publics, notamment les jeunes et les familles tout en attirant les touristes mélomanes.

Porté par l’Union Européenne, le festival continue de jouer son rôle de pont culturel entre le Maroc et l’Europe, favorisant les échanges artistiques et la compréhension mutuelle. Cette dimension diplomatique douce prend une résonance particulière dans le contexte géopolitique actuel, où la culture devient un vecteur privilégié de rapprochement entre les peuples.

Les festivaliers peuvent s’attendre à une expérience musicale d’une richesse exceptionnelle. Ces trois soirées de découvertes allient jazz traditionnel et créations contemporaines, dans un savant équilibre qui satisfait les puristes comme les curieux. La programmation a été pensée pour créer un parcours progressif, avec des moments d’intimité et d’autres plus festifs, permettant à chaque spectateur de trouver sa place dans cette célébration musicale.

Rendez-vous du 25 au 27 septembre 2025 pour vivre cette renaissance jazz au cœur de Rabat et juger sur pièces de la réussite de cette mutation attendue.