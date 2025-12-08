Abd Al Malik réunit deux générations du rap français autour de l’histoire de Furcy né libre

Abd Al Malik et Mattéo Falkone dévoilent le premier extrait de leur projet commun « Furcy Héritage ». Un album hip-hop pensé comme le prolongement musical du film Furcy, né libre, attendu en salles le 14 janvier 2026.

Sorti le 5 décembre, « Sine Qua Non » rassemble sur un même morceau la crème du rap français avec Youssoupha, Pit Baccardi, Kulturr, Soprano et Juste Shani. Le titre fonctionne comme une passation de témoin entre deux générations de rappeurs français, réunis par les thèmes de la liberté et de la justice qui traversent le film d’Abd Al Malik.

Chaque artiste livre sa propre lecture de cet héritage. Youssoupha pose les mots avec sa précision habituelle : « Je suis dénigré esclave, moi chez eux immigré, eux chez moi expat. » Pit Baccardi convoque les figures de Fanon et Kwame Nkrumah. Soprano affirme l’espoir malgré l’obscurité. Kulturr et Juste Shani incarnent une relève qui refuse de se laisser oublier ou museler.

Un album ancré dans le film

Furcy, né libre est le second long métrage d’Abd Al Malik, adapté de L’affaire de l’esclave Furcy, l’ouvrage de Mohammed Aïssaoui couronné du prix Renaudot Essai en 2010. Le film retrace le combat juridique de Furcy, un homme né libre à La Réunion au début du XIXe siècle, qui se battit pendant vingt-sept ans pour faire reconnaître sa liberté.

Pour l’album « Furcy Héritage », qui paraîtra le 9 janvier, Abd Al Malik et Mattéo Falkone ont formé le duo AMF et convié tous les artistes participants à visionner le film avant d’enregistrer. Aux côtés des noms déjà cités, l’opus réunira également Lino (Arsenik), Benjamin Epps, Mac Tyer, Saamou, Oxmo Puccino, Sams, Nèg Marrons, Jahyanaï King, Ministère Amer et Wallen.

La production musicale est signée Bilal Al Aswad, collaborateur de longue date d’Abd Al Malik, qui assure la quasi-totalité des instrumentaux de l’album.

Le rap comme « ultime poésie de revendication »

En plaçant le titre sous l’égide de la citation d’Aimé Césaire « Mon nom : offensé ; mon prénom : humilié ; mon état : révolté », Abd Al Malik inscrit ce projet dans une tradition littéraire et politique de la dignité reconquise. « Sine Qua Non » redonne ainsi au rap français l’occasion de renouer avec sa fonction première : porter la parole de ceux que l’histoire a voulu réduire au silence.

« Sine Qua Non » est disponible depuis le 5 décembre. L’album « Furcy Héritage » sortira le 9 janvier 2026, cinq jours avant la sortie en salles de « Furcy, né libre », avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot.