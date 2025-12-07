Rennes : un jeune Marocain abattu dans sa voiture, la piste du narcotrafic privilégiée

Un ressortissant marocain a été retrouvé criblé de balles dans un véhicule dans la nuit de samedi à dimanche à Renne, dans l’ouest de la France. La Division de la Criminalité Organisée Spécialisée a été saisie de l’enquête, confirmant l’hypothèse d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants.

L’émotion est vive à Rennes au lendemain de la découverte macabre d’un jeune homme de nationalité marocaine, abattu par balles à l’intérieur d’un véhicule dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre. La violence de l’exécution ne laisse guère de place au doute quant à la nature criminelle de cet assassinat.

Une exécution d’une rare brutalité

C’est dans une zone de la ville régulièrement associée aux tensions du trafic de drogue que le corps de la victime a été découvert. Le véhicule présentait de multiples impacts de projectiles et les enquêteurs ont relevé une dizaine de douilles sur les lieux, témoignant de la sauvagerie de l’attaque. Ce mode opératoire, caractéristique des guerres de territoire entre réseaux rivaux, fait craindre une nouvelle escalade de la violence liée au narcotrafic dans l’agglomération bretonne.

Face à la gravité des faits, le parquet de Rennes a immédiatement ouvert une information judiciaire pour meurtre aggravé. L’affaire a été confiée à la Division de la Criminalité Organisée Spécialisée, une unité d’élite dont la saisine confirme que les autorités s’orientent résolument vers l’hypothèse d’un règlement de comptes sur fond de rivalités entre trafiquants de stupéfiants.

Une onde de choc dans la communauté

L’identité complète de la victime n’a pas encore été officiellement communiquée, les enquêteurs préservant le secret de l’instruction. La nouvelle a néanmoins rapidement circulé, provoquant une vive émotion au sein de la diaspora maghrébine de Rennes. Les autorités judiciaires s’emploient désormais à retracer le parcours du jeune homme et à établir ses éventuels liens avec des réseaux criminels, afin d’identifier les auteurs de cet assassinat qui porte toutes les marques d’une exécution ciblée.