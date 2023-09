Jamel Debbouze s’engage pour soutenir le Maroc et recadre un journaliste français

Le bilan des victimes du séisme continu de s’alourdir au Maroc, dépassant les 3 000 morts. A coté des secouristes, de nombreux artistes s’engagent pour les sinistrés. Parmi eux, Gad Elmaleh, Elie Semoun ou Michel Polnareff. Mais le plus engagé est sans doute Jamel Debbouze. Et face à un début de polémique, l’humoriste n’a pas hésité à recadrer un journaliste de BFM TV.

Les artistes sont engagés pour aider les sinistrés au Maroc. Gad Elmaleh a lancé un appel aux dons et cherche à produire une émission ou un spectacle pour récolter des fonds. Dans un premier temps, il finalise, avec d’autres personnalités du monde de la culture, un clip pour appeler aux dons. Elie Semoun a aussi pris position, il sera solidaire. Enfin Jamel Debbouze, qui organise, depuis une dizaine d’années, le festival le Marrakech du rire, est allé sur place apporter son aide.

Profitant de sa notoriété, l’humoriste a lancé un appel à l’aide. « Les hôpitaux sont saturés. On sait que le Maroc manque cruellement de dons de sang par exemple et de tout en fait (…) Je suis très ému d’être ici. On a eu l’occasion de voir toute cette solidarité. […] Il faut voir combien les Marocains sont solidaires les uns avec les autres« , a-t-il déclaré après avoir lui même donné son sang.

Terrible nuit, terrible réveil 💔 Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le tremblement de terre. Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient… pic.twitter.com/hHGx7OkAbW — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) September 9, 2023

Une polémique et toujours la question du Sahara Occidental

Mais ce bel élan de solidarité n’empêche pas quelques polémiques. En cause, le nombre limité de pays ayant reçu l’onction du Maroc pour envoyer des secours. Seuls l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis ont pu envoyer des équipes sur place. Si l’objectif de limiter le nombre de secouristes pour mieux les coordonner est tout à fait louable, il faut aussi savoir que plus le temps passe, plus les chances de sortir des survivants des décombres s’amenuisent. Mais la priorité est peut-être d’abord de récupérer des moyens financiers, des vivres et des médicaments

Jamel Debbouze recadre vertement un journaliste

Pourtant, avec plus de 300 000 personnes touchées, les besoins sont très importants. La France, qui avait de nombreux secouristes prêts à décoller, n’a finalement jamais reçu l’accord de Rabat. Ses équipes de secours vont donc repartir chez elles ou pour certaines qui sont adaptées, être déployés en Libye, dévastée par les inondations.

Un début de polémique est donc apparu, laissant penser que le Maroc autorisait uniquement les équipes des pays qui soutiennent l’annexion du Sahara Occidental. La France, en effet, continue de marcher sur des œufs sur cette question pour ne pas froisser l’Algérie voisine.

Un sujet sur lequel un journaliste de BFM a tenté de sonder Jamel Debbouze. Mais l’humoriste, proche de Mohammed VI, n’avait pas le cœur à rire et sa réponse a été tranchée : « J’ai entendu parler de toutes ces polémiques et je trouve ça un peu déplacé. Aujourd’hui, ce qu’il faut, c’est soutenir psychologiquement le peuple marocain. »