Le bilan de la tempête Daniel dépasse 3000 morts en Libye

Le bilan des inondations provoquées par la tempête Daniel dans l’Est de la Libye dépasse les 3 000 morts. Plus de 7000 familles sont restées bloquées dans les zones sinistrées.

La tempête Daniel continue d’endeuiller la Libye après son passage de dimanche. Au moins 3000 morts ont été dénombrés, selon le gouvernement libyen, alors que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. La ville côtière de Derna reste la plus touchée. D’autres localités comme Benghazi, Bayda, Al Marj et Soussa ont également subi les furies de la tempête.

Le Croissant-Rouge libyen, qui a perdu quatre de ses employés qui participaient aux opérations de sauvetage, a indiqué que la plupart des personnes étaient mortes de noyade ou de l’effondrement de bâtiments résidentiels. Plus de 7 000 familles restent bloquées dans les zones sinistrées. Les opérations de sauvetage sont en cours pour procéder à leur évacuation.

Des dizaines de villages et villes gravement touchés

« Les premiers éléments d’information indiquent que des dizaines de villages et de villes sont gravement touchés par la tempête. Avec des inondations généralisées, des dommages aux infrastructures et des pertes humaines ». C’est ce qu’a indiqué Georgette Gagnon, coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies dans le pays. La Croix-Rouge avance le chiffre de plus de 10 000 personnes portées disparues après le passage de la tempête.

Hier lundi, Abdelhamid Dbeibeh, chef du gouvernement d’union nationale libyen, avait annoncé une batterie de mesures. Toutes les villes affectées par les inondations suite aux pluies torrentielles sont déclarées zones sinistrées. Samedi, les autorités de l’Est libyen ont déclaré l’état d’urgence dans toutes les villes touchées. Elles ont en outre annoncé la suspension des cours dans tous les établissements scolaires. Les magasins sont aussi fermés. La ville de Derna, dans l’Est du pays, où des blocs résidentiels entiers ont été rasés par les inondations, a été la plus touchée.

Appel à l’aide internationale

Toujours hier lundi, le Conseil présidentiel libyen a appelé les pays frères et les organisations internationales à l’aide au profit des zones sinistrées suite aux inondations. « La situation est extrêmement difficile en raison de la tempête… Les eaux du barrage de Derna ont atteint les habitations, ce qui a entraîné la destruction des routes reliant les villes après la montée du niveau de l’eau de plus de trois mètres », a confié Walid Al-Orfi, porte-parole du service de crise et d’urgence du gouvernement libyen.

« Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement… C’est la raison pour laquelle le gouvernement dans l’Est a lancé un appel à l’aide internationale et nous allons nous aussi incessamment lancer un appel d’urgence », a confié », a alerté Tamer Ramadan, responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.