Inondations au Mali : le Canada accorde 400 mille dollars pour soutenir les sinistrés

Face aux graves inondations qui frappent le Mali, depuis août 2024, le Canada a annoncé une aide humanitaire de 400 000 dollars canadiens, destinée à apporter un soutien immédiat aux populations touchées. Cette aide, gérée par le Fonds canadien d’assistance humanitaire (FCAH), vise à répondre aux besoins urgents des sinistrés sur une période d’environ six mois.

Le gouvernement canadien a alloué 350 000 dollars à Plan International Canada, une organisation humanitaire internationale qui travaille en collaboration avec le Mali pour soulager les populations touchées par les inondations. Ce financement vise à aider 5 000 personnes, notamment dans les domaines de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) : fournir un accès à de l’eau potable, à des installations sanitaires de base et des mesures d’hygiène pour prévenir les maladies hydriques qui risquent de se propager après des inondations.

50 000 dollars supplémentaires

La distribution d’argent permettra aux familles de subvenir à leurs besoins immédiats, notamment en ce qui concerne la nourriture, les soins de santé, et les fournitures essentielles. La distribution d’articles non alimentaires tels que des bâches, des couvertures, des ustensiles de cuisine et d’autres objets nécessaires pour les familles ayant perdu leurs biens. En complément, 50 000 dollars supplémentaires sont alloués à l’ONG malienne Oui pour une Enfance Noble au Mali (OPEN Mali).

Ce financement soutiendra 2 624 personnes, en mettant l’accent sur les femmes et les enfants, des groupes particulièrement vulnérables lors des catastrophes naturelles. L’aide sera concentrée dans les communes I, II, V et VI du district de Bamako ainsi que dans les communautés Bozos, situées le long des berges et des îles du fleuve Niger, où les inondations ont particulièrement affecté les infrastructures et les moyens de subsistance.

75 morts, 148 blessés, et plus de 250 000 sinistrés

Ces populations bénéficieront également d’une assistance humanitaire ciblée, en particulier pour les femmes enceintes, les jeunes enfants et les familles monoparentales. Depuis le début des pluies diluviennes en août 2024, le Mali a connu une série d’inondations dévastatrices qui ont causé des pertes humaines et matérielles considérables. Selon la Coordination nationale de gestion des crises et des catastrophes naturelles, au 27 septembre 2024, les inondations avaient causé 75 morts, 148 blessés, et plus de 250 000 sinistrés.

Ces sinistrés ont trouvé refuge dans des établissements publics tels que des écoles, des centres communautaires et d’autres bâtiments gouvernementaux. Cependant, cette situation d’urgence a eu des répercussions sur la vie quotidienne du pays. En raison de l’occupation de ces bâtiments par les victimes des inondations, le ministère de l’Éducation nationale a été contraint de reporter la rentrée scolaire initialement prévue pour le 1er octobre au 4 novembre 2024.

Les défis à venir et l’engagement humanitaire

Les inondations les plus graves ont été enregistrées dans le district de Bamako, notamment en raison de la crue du fleuve Niger. Du 24 au 30 septembre 2024, la Direction générale de la protection civile (DGPC) a répertorié 11 cas d’inondations et plus de 280 effondrements de bâtiments, provoqués par des inondations fluviales. Les communautés riveraines et les habitations situées sur les îles du fleuve Niger ont été particulièrement touchées, avec des infrastructures fragiles qui n’ont pas pu résister à la montée des eaux.

Alors que le Mali fait face à cette crise, la solidarité internationale se mobilise pour apporter un soutien essentiel aux communautés touchées. Le Canada, par cette contribution, réaffirme son engagement à répondre aux urgences humanitaires en Afrique et à soutenir des partenaires locaux et internationaux dans la gestion des catastrophes naturelles. Cette aide humanitaire s’inscrit dans un contexte global de collaboration internationale pour répondre aux défis posés par les changements climatiques, qui aggravent la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles telles que les inondations au Mali.