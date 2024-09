Tchad, Niger, Maroc, Mali, Nigeria… Les inondations dévastent l’Afrique

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur le continent africain ont causé des inondations meurtrières dans beaucoup de pays. Des centaines de vies ont été emportées au Tchad, Niger, Nigeria, Soudan du Sud et autre Maroc.

Au Tchad, « 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations, qui est devenue de plus en plus récurrente ces dernières années ». C’est ce qu’a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au Tchad. Un total de 341 morts et 1,5 million de sinistrés a été dénombré. « 164 000 maisons détruites, 259 000 hectares de champs détruits et 66 700 têtes de bétail emportées », poursuit le bilan onusien.

Un réchauffement climatique sans précédent

On se rappelle, il y a quelques jours, quatorze élèves et leur professeur ont perdu la vie dans l’effondrement d’une école. Ce, suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues dans Ouaddai, une province de l’Est du Tchad. Quelques jours avant ce drame, l’ONU avait mis en garde contre d’éventuelles pluies torrentielles et des inondations sévères qui allaient s’abattre dans la région.

L’été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec des records de température. Des canicules qui s’enchaînent, depuis plus d’un an, avec à la clé des phases de sécheresses ou d’inondations meurtrières. Cette situation a été favorisée par un réchauffement climatique sans précédent. D’ailleurs, l’ONU n’a de cesse appelé à « une action immédiate et à assez de financement pour faire face à ce phénomène.

Le Maroc face à des inondations meurtrières

A côté du Tchad, le Niger aussi souffre des pluies torrentielles qui ont fait au moins 273 morts et 700 000 sinistrés. Même scénario au Niger, au Nigeria et au Mali où des « centaines de milliers d’enfants » ont été contraints au déplacement en raison des pluies torrentielles et des inondations, selon Save the Children. L’ONG détaille que 649 184 personnes ont été déplacées au Niger, 225 000 au Nigeria et 73 778 au Mali.

Le Soudan du Sud n’est pas épargné par ces intempéries avec plus de 700 000 personnes affectées par les inondations. Au nord du continent africain, au moins 11 morts et 9 disparus ont été dénombrés au sud du Maroc, à la suite de pluies torrentielles. Au royaume, le volume de pluies tombées en 48 heures équivaut à celui enregistré, en temps normal, durant toute une saison. Ce qui complique davantage la situation pour les autorités royales qui font face à cette crise climatique.