Urgences humanitaires au Niger face aux inondations meurtrières

Les inondations qui ravagent le Niger depuis juin ont entraîné une catastrophe humanitaire sans précédent. Avec un bilan s’élevant à plus de 273 morts et près de 300 blessés, le pays est en état d’urgence.

Les inondations dévastatrices qui frappent le Niger, depuis juin, ont transformé des vies en cauchemar. Plus de 270 personnes ont perdu la vie et quelque 278 autres ont été blessées du fait de ces intempéries. Par ailleurs des milliers d’autres personnes ont tout perdu. Les régions de Tahoua, Maradi et Zinder sont les plus touchées, où des centaines de foyers ont été détruits et des milliers de personnes se retrouvent sans abri.

Appel à la solidarité internationale

Les noyades et l’effondrement des habitations sont les principales causes de décès, témoignant de la violence des intempéries. Chaque goutte de pluie est une nouvelle épreuve pour les sinistrés qui ont désespérément besoin d’abris, de nourriture et de soins médicaux. Face à cette crise, les besoins en aide humanitaire sont immenses : abris, nourriture, soins médicaux…

Le Niger appelle à la solidarité internationale pour faire face à cette catastrophe naturelle qui menace la vie de milliers de personnes. Pays sahélien, le Niger est régulièrement confronté à des épisodes d’inondations meurtrières. Ces événements climatiques extrêmes ont des conséquences dramatiques sur les populations, les infrastructures et l’économie du pays.

Cascade d’inondations meurtrières

Début août, la ministre nigérienne de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes avait fait état d’au moins 94 personnes mortes en raison des intempéries. Face à la presse, Aïssa Lawan Wandarma déclarait que plus de 137 000 personnes étaient sinistrées dans des inondations dues aux fortes pluies qui s’abattaient sur le Niger, depuis juin.

Dans ce même pays, la saison des pluies avait été particulièrement meurtrière en 2022, avec 195 morts et 400 000 sinistrés. Plusieurs épisodes d’inondations ont touché le pays, notamment en 2007 et 2010, causant de nombreux dégâts. Ces dernières années ont été particulièrement difficiles, avec des inondations dévastatrices en 2020 et 2021.