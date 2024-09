Mali : les inondations ont eu raison de la rentrée scolaire

Le ministère de l’Éducation nationale du Mali a officiellement annoncé le report de la rentrée scolaire initialement prévue pour le 1er octobre, au 4 novembre 2024. Cette décision intervient à la suite des graves inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays, rendant impossible la reprise des cours dans de nombreuses zones.

« En raison de l’état de catastrophe naturelle décrété par les autorités, la rentrée scolaire est reportée au lundi 4 novembre ». Telle est l’annonce faite ce lundi par le ministre malien de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané.

Les inondations, qui ont touché des régions comme Ségou, San, Mopti et Gao, ont eu des conséquences dévastatrices sur les infrastructures scolaires. Actuellement, 123 établissements scolaires sont occupés par des personnes déplacées internes, ce qui compromet la sécurité et les conditions d’apprentissage des élèves. À Gao, 11 écoles servent d’abris, et à Tenenkou, six établissements, dont le plus grand groupe scolaire, sont également sous occupation.

Des actions urgentes à mener

Face à cette situation d’urgence, les autorités maliennes ont jugé nécessaire de retarder la rentrée scolaire afin de permettre la réhabilitation des infrastructures endommagées et la réinstallation des sinistrés. Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec le Cluster Abris, a mis en place des mesures concrètes pour libérer les écoles occupées et sécuriser les infrastructures.

Des comités de veille seront également instaurés pour surveiller l’évolution des conditions météorologiques et prévenir d’éventuels nouveaux dégâts. Parallèlement, une campagne de sensibilisation pour encourager le retour des enfants à l’école se poursuivra jusqu’en février 2025, malgré les défis posés par la crise humanitaire. Des partenaires internationaux, dont l’UNICEF, se mobilisent pour accompagner le Mali dans cette période difficile. L’organisation a annoncé la distribution de 50 000 kits scolaires destinés aux élèves les plus affectés par les inondations. Ces efforts conjoints visent à atténuer les effets de cette catastrophe naturelle et à garantir que la rentrée du 4 novembre se déroule dans les meilleures conditions possible.

Les autorités maliennes continuent de travailler en étroite collaboration avec les acteurs du Cluster Éducation et de l’humanitaire pour assurer la sécurité des élèves et la disponibilité des infrastructures.

Une décision inéluctable

Depuis quelques jours, la mesure du report de la rentrée scolaire semblait inévitable, même si Amadou Sy Savané refusait de l’admettre. Tout récemment, il avait soutenu que la date de la reprise des classes allait être maintenue pour le 1er octobre. Ceci, en dépit de tous les appels au report lancés de toutes parts. Finalement, il a dû se rendre à l’évidence et a fait l’annonce à la veille de la date initiale de la rentrée. Cette décision s’imposait pour garantir un environnement d’apprentissage sécurisé pour les élèves maliens.

Selon le bilan remontant au 27 septembre 2024, 591 cas d’inondations ont été dénombrés au Mali depuis le 1er août 2024. La région de Tombouctou, la plus touchée, concentre à elle seule 196 cas. Au total, 75 personnes ont péri dans ces sinistres tandis que 148 autres ont été blessées. 250 305 personnes ont été affectées par ces inondations.