Indésirable au Gabon, à l’étroit en France, Mohammed VI vire en Tanzanie

Avec le coup d’État au Gabon et ses relations tendues avec la France, Mohammed VI n’a pas d’autres choix que de se trouver un autre lieu de villégiature. Le roi du Maroc aurait entrepris d’accélérer les travaux de réhabilitation d’une résidence acquise en Tanzanie.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est réputé s’inscrire dans une tradition de séjourner dans des lieux exquis. Avant le coup de force contre son ami et frère Ali Bongo, le roi avait l’habitude de séjourner dans sa magnifique résidence de la Pointe-Denis. D’ailleurs, le souverain avait passé plus de trois mois au Gabon, en fin 2022 – début 2023. Le dirigeant était rentré au Maroc pour célébrer l’Aïd el-Fitr.

Mohammed VI à l’étroit au Gabon et en France

Si ce n’est pas le Gabon, Mohammed VI déposait, assez souvent, son baluchon en France. On se souvient encore de ses shoppings et autres balades dans les rues de Paris où Mohammed VI n’hésitait d’ailleurs pas à s’offrir des selfies avec ses compatriotes et autres passants. En France, le souverain alaouite dispose de plusieurs propriétés. Notamment un château dans l’Oise et un superbe hôtel à Paris avec vue sur la Tour Eiffel.

Seulement, depuis le coup d’État au Gabon qui a renversé son ami Ali Bongo, Mohammed VI n’ose plus mettre les pieds dans ce pays d’Afrique Centrale. Il ne souhaite certainement pas effectuer un séjour en France, du fait des relations assez distantes entre Paris et Rabat. Emmanuel Macron refusant de suivre le voisin espagnol, qui, lui, a reconnu la marocanité du Sahara Occidental.

Une nouvelle résidence privée en Tanzanie

Une position de Paris que le souverain sanctionne en prenant ses distances vis-à-vis de Paris. Mais une évolution dans les relations entre les deux pays est espérée. Notamment avec les nouvelles instructions du Président français allant dans le sens de rapprocher les deux pays. Mais en attendant, le roi du Maroc a besoin d’un lieu paradisiaque où il peut séjourner, en toute quiétude, tout le temps qu’il voudra.

Ce qui a certainement motivé l’accélération des travaux d’un nouveau projet sur l’île de Zanzibar, en Tanzanie. Le roi s’attèle à la transformation d’un ancien palais arabe en une résidence privée. Lors d’une visite privée en Tanzanie, en 2016, Mohammed VI avait acquis un ancien palais d’origine omanaise, autrefois propriété d’un sultan. La SGTM (Société générale des travaux du Maroc) est chargée des travaux de rénovation de cette future résidence royale.