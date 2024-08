Iba révolutionne la cuisine sénégalaise pour conquérir le monde

Ibrahima Ndoye, plus connu sous le pseudonyme « Iba », est en train de révolutionner la cuisine sénégalaise avec une touche d’innovation. Ce cuisinier blogueur, qui a lancé son blog « Les Ateliers de Iba » en 2015, brise les codes de la cuisine traditionnelle pour offrir des créations culinaires uniques qui captivent un public international.

Sa passion pour la cuisine le pousse à explorer constamment de nouvelles saveurs et techniques.

Une cuisine entre tradition et modernité

Iba est reconnu pour sa capacité à mêler tradition et modernité. Avec des ingrédients locaux comme le baobab et le fonio, il propose des recettes qui réinventent les plats sénégalais classiques. Sa tarte à la pâte d’arachide et crème pâtissière au bouye illustre parfaitement son approche innovante. Il utilise des produits traditionnels tout en y apportant une touche contemporaine. « Le fruit du baobab est riche en vitamine C, mais il ne supporte pas les cuissons longues », explique-t-il. Cette remarque illustre son approche qui allie respect de la tradition et innovation.

Un succès viral

Depuis le lancement de sa chaîne YouTube, Iba a réussi à captiver des milliers de spectateurs. Ses vidéos, souvent enregistrées dans sa cuisine transformée en studio, attirent des centaines de milliers de vues. Ses versions revisitées de plats emblématiques comme le thiéboudiène et le mafé lui assurent une grande popularité, tout en suscitant des discussions animées parmi ses abonnés. Toutefois, le succès n’est pas sans critiques ; certains puristes de la cuisine sénégalaise rejettent ses modernisations, arguant que ces adaptations dénaturent les plats traditionnels.

Une vision au-delà du blog

L’impact d’Iba dépasse largement les frontières de sa cuisine virtuelle. Avec une audience internationale qui comprend des membres de la diaspora sénégalaise et des couples mixtes, il a su attirer l’attention des marques. Initialement timide, Iba a d’abord caché son identité, montrant uniquement ses mains dans ses vidéos. Mais face à la croissance de sa popularité, il a décidé de se dévoiler, ce qui lui a permis de signer des partenariats avec des marques, notamment celles qui soutiennent des produits locaux et bio.