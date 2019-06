Hawa et Isma, Miss et Mister Afrik

Miss et Mister Afrik s’appellent Hawa et Isma. Le concours Visages d’Afrique, lancé par Beautés d’Afrik, la planète beauté des peaux colorées a trouvé son épilogue. Le jury était composé de Senda Agrebi, d’Imane Ayissi, parrain de Beautés d’Afrik, d’Eriq Ebouaney et d’Aline Populo. Compte-rendu.

Hawa et Isma sont respectivement Miss Afrik et Mister Afrik depuis ce vendredi 25 juillet. Sur la base du top ten des internautes, le jury de Visages d’Afrique a délibéré. Ils étaient quatre et la tâche a été ardue. Senda Agrebi, Miss Afrique du Nord de France, Imane Ayissi, danseur mannequin, styliste et parrain de Beautés d’Afrik, Eriq Ebouaney, acteur et Aline Populo, animatrice de Business Africa sur People TV ont gentiment accepté de s’y frotter. Au sein des locaux d’Afrik, Messieurs et Mesdames, les jurés ont scrupuleusement passé en revue le Top 10 que vous, internautes, avez constitué pour finalement désigner les heureux lauréats.

Ces magnifiques visages d’Afrique!

Tout comme vous, certainement, le jury a été sensible au naturel d’Hawa et d’Isma. Hawa est une jeune lycéenne de 16 ans qui nous vient de Guinée mais qui vit à Paris. Isma, lui aussi, est parisien. D’origine malienne, il a 22 ans et est étudiant. Nous en saurons un peu plus sur nos finalistes dans les jours à venir. Visages d’Afrique avait démarré le 15 mai pour s’achever le 15 juillet dernier. Après s’être fait tiré le portrait, Hawa et Isma pourront se livrer aux joies de la photographie avec leurs nouveaux appareils numériques qu’ils recevront en cadeaux ainsi que d’autres surprises. Néanmoins, ils ne seront pas les seuls à être récompensés.

Pour les co-finalistes, des sweat-shirts de la marque Afri’k Wear habilleront les Mister aux couleurs de l’Afrique et les Miss s’embelliront grâce aux produits de beauté de nos différents partenaires. De tous âges et d’horizons divers, vous étiez 186 candidates, bravo les filles. Et 103 candidats à envoyer vos portraits de la planète entière, notamment d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, nous livrant ainsi les multiples facettes de l’Afrique. Chacun des participants a ainsi reçu en moyenne près de 1 000 votes. Beautés d’Afrik vous donne rendez-vous à la rentrée pour une autre aventure. Restez connectés pour avoir dès septembre la primeur de l’évènement. Merci d’avoir été si nombreux à participer et à voter durant le concours et de nous avoir fait profiter de ces magnifiques Visages d’Afrique.

De gauche à droite, Imane Ayissi, Aline Populo, Senda Agrebi et Eriq Ebouaney