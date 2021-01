Handball (Mondial 2021) : l’Algérie pour terminer sur une note positive

Déjà éliminée pour la suite de cette 27ème édition du Championnat du monde de handball, l’Algérie, qui a enregistré deux défaites en autant sortie en tour principal contre la France et le Norvège, tentera de sauver l’honneur face à son homologue Suisse, ce dimanche. Dans ce match comptant pour la 3ème journée de la phase de groupes du tour principal, l’objectif est de terminer sur une note positive pour les Algériens.

L’Algérie a encore du chemin à faire, avant de pouvoir rivaliser avec les grosses cylindrées du handball mondial. Battus lors de ce tour principal, notamment par les sextuples champions du monde Français (26-23) et le doubles vice-champions du monde, les Norvégiens (36-23), les Algériens devraient, a priori, avoir moins de difficulté lors de leur opposition face à la Suisse. Les deux formations, déjà éliminées de cette compétition, tenteront de remporter une victoire de prestige, pour sauver l’honneur.

Les Algériens, qui ont livré un match héroïque devant la France, malgré la défaite, devraient pouvoir espérer un bon résultat dans cette rencontre de bas de tableau. Les coéquipiers d’Ayoub Abdi ont des arguments solides à faire valoir devant la formation helvétique. Face à la Suisse, invitée de dernière minute qui a remplacé les États-Unis, absents en raison de cas positifs de Covid-19 dans l’effectif, Messaoud Berkous et consorts tâcheront d’effacer la défaite concédée par leurs ainés (18-22) lors du Mondial-1992 joué en ex-Tchécoslovaquie.

Avant cette 3ème et dernière journée du tour principal, la France est en tête du classement du groupe III avec 8 points, devant le Portugal et la Norvège (6 pts) puis l’Islande et la Suisse (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec 0 point.

De son coté, l’Égypte a désormais son destin entre les mains pour une qualification en quarts de finale. Leader du groupe IV avec 6 points+32, il lui suffit juste de ne pas perdre contre les Slovènes, ce dimanche (17h00 GMT), dans le cadre de la 3ème et dernière journée de la phase de groupes du tour principal.

Tour principal

Résultats : 2ème journée

Groupe I

Samedi 23 janvier 2021

Uruguay / Espagne 23-38

Pologne / Hongrie 26-30

Allemagne / Brésil 31-24

Groupe II

Samedi 23 janvier 2021

Qatar / Bahreïn 28-23

Argentine / Croatie 23-19

Japon / Danemark 27-34

Programme : 3ème journée

Groupe III

Dimanche 24 janvier 2021

14h30 Algérie / Suisse

17h00 Islande / Norvège

19h30 Portugal / France

Groupe IV

Dimanche 24 janvier 2021

14h30 Biélorussie / Macédoine

17h00 Slovénie / Égypte

19h30 Russie / Suède