Guillaume Soro : candidat la présidentielle ivoirienne de 2025

Depuis son exil, Guillaume Soro, ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, fait un retour médiatique fracassant. Lors d’une intervention en ligne le 31 décembre 2024, il a confirmé son ambition présidentielle pour 2025.

Six ans après avoir quitté la Côte d’Ivoire, Soro se présente comme un leader prêt à redresser son pays, armé d’un programme politique clair et de soutiens stratégiques.

Une déclaration qui brise le silence

Après plusieurs mois d’absence médiatique, Guillaume Soro a choisi les derniers jours de 2024 pour renouer avec ses partisans. Lors d’une visioconférence, il a annoncé officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de 2025. Il a affirmé être plus déterminé que jamais à servir son pays.

Soro, aujourd’hui âgé de 52 ans, a profité de cette prise de parole pour exposer les grands axes de son projet politique. Il a également exprimé son désir de revenir en Côte d’Ivoire et a déclaré que sa place était auprès de son peuple, et non en exil en Europe ou en Asie.

Un programme axé sur le monde paysan

L’ancien président de l’Assemblée nationale se positionne comme le défenseur des laissés-pour-compte, en particulier le monde paysan. Il a énoncé les injustices sociales dont souffrent les travailleurs des filières clés de l’économie ivoirienne, telles que le cacao, le café et l’huile de palme.

Soutiens stratégiques et critiques envers l’exil

Dans son discours, Soro a exprimé sa gratitude envers des personnalités politiques ouest-africaines influentes, notamment le général Assimi Goïta (Mali), le général Abdourahamane Tiani (Niger) et le capitaine Ibrahim Traoré (Burkina Faso). Il a salué leur rôle dans son maintien en Afrique de l’Ouest. L’ancien Premier ministre les a désignés comme des piliers d’une Afrique indépendante et émancipée.

Il a également évoqué son exil, qu’il juge le contraire à la Constitution ivoirienne, tout en rassurant sur son état de santé. Avec un ton humoristique, il a déclaré qu’il se porte bien, mentalement et physiquement, même s’il a perdu quelques kilos.

Une présidentielle sous haute tension

La présidentielle de 2025 s’annonce centrale pour la Côte d’Ivoire. Outre Guillaume Soro, des figures politiques notables, comme Laurent Gbagbo, tente de se positionner, bien que ce dernier soit pour l’instant inéligible.

Face à cette arène politique tumultueuse, Soro espère capitaliser sur son expérience et son charisme pour convaincre l’électorat. Son retour sur la scène politique redéfinit le paysage politique ivoirien.