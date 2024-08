Burkina Faso : Ibrahim Traoré déjoue un complot de déstabilisation

Le président de la transition burkinabè, Ibrahim Traoré, révèle avoir déjoué un complot de déstabilisation orchestré par des officiers de l’armée et des terroristes.

Lors de la traditionnelle montée du drapeau national ce mardi 6 août, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a révélé avoir déjoué un complot visant à déstabiliser son gouvernement. Ce complot, orchestré par des officiers de l’armée en complicité avec des terroristes, avait pour but de prendre le pouvoir et de semer le chaos.

Des comploteurs au sein de l’armée

Le capitaine Traoré a annoncé que plusieurs officiers et soldats avaient été arrêtés en lien avec ce complot. Selon lui, ces individus, en collaboration avec des forces extérieures, avaient planifié des attaques contre des cibles spécifiques au sein des forces armées et des acteurs de la veille citoyenne. Des assassinats ciblés étaient également envisagés. « Nous avons contenu la situation« , a-t-il déclaré, rassurant ainsi la nation.

Selon les déclarations de Traoré, le plan de déstabilisation prévoyait également le recrutement d’agents au sein des forces armées burkinabè. Des officiers en stage ou en mission à l’étranger ont été rappelés d’urgence et certains ont été interpellés dès leur arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou. Parmi eux, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, ex-commandant des opérations de lutte antiterroriste, dont l’enlèvement serait lié à ce complot.

La menace terroriste en toile de fond

Ce complot révèle une nouvelle fois la complexité de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Les complices de ce plan de déstabilisation étaient en lien avec des groupes terroristes, ajoutant une dimension inquiétante à cette tentative de prise de pouvoir. Le capitaine Traoré a mis en garde les auteurs et commanditaires de ces projets, affirmant que le gouvernement n’hésiterait pas à agir fermement pour protéger l’intérêt supérieur du pays.

En réponse à cette tentative de déstabilisation, le capitaine Traoré a annoncé un renforcement des mesures de sécurité au sein des institutions gouvernementales et des forces armées. Il a également souligné l’importance de rester vigilant et unis face aux menaces internes et externes.