Grève du Synabef au Mali : le mot d’ordre renouvelé pour la libération d’Hamadoun Bah

Le Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef) est en grève depuis le jeudi 6 juin 2024. Initialement prévue pour durer 72 heures, la grève a été reconduite et se poursuit en date du 10 juin 2024. Ce mouvement de protestation vise à obtenir la libération du secrétaire général du Synabef, Hamadoun Bah, ainsi que d’autres militants du syndicat qui sont détenus.

La grève du Synabef a été déclenchée en réponse à l’arrestation d’Hamadoun Bah, qui est accusé de « faux et usage de faux », « injures » et « diffamation ». Le syndicat dénonce ces accusations comme étant fausses et motivées par des considérations politiques. Il exige la libération immédiate et sans condition de son secrétaire général.

Appel à la mobilisation des syndiqués

Outre Hamadoun Bah, plusieurs autres militants du Synabef sont également détenus. Le syndicat n’a pas communiqué sur les motifs de leur arrestation, mais il affirme qu’il s’agit d’une tentative d’intimidation et de musellement de la voix des travailleurs. Le Synabef a appelé tous ses membres à poursuivre le mouvement de grève jusqu’à la satisfaction de ses exigences.

Le syndicat a également lancé un appel à la solidarité de l’ensemble des travailleurs maliens. La grève du Synabef affecte lourdement les secteurs bancaire, des assurances et de la finance au Mali. Les banques, les assurances et les autres établissements financiers sont contraints de fonctionner au ralenti, ce qui entraîne des perturbations importantes pour les clients et les entreprises. Les autorités maliennes n’ont pas encore réagi officiellement à la grève du Synabef.

Impact de la grève sur le secteur financier

Cependant, certains responsables gouvernementaux ont appelé au dialogue entre les deux parties. D’autant que ce mouvement de protestation pourrait avoir des conséquences importantes sur l’économie du pays. La situation est très tendue au Mali avec des risques de perturbation liés aux tensions financières que vivent les populations déjà excédées par les problèmes politiques et surtout sécuritaires.

En effet, alors qu’une partie de la population exige le départ des militaires et un retour à l’ordre constitutionnel, d’autres se plaignent des exactions sur des civils imputées aux Forces armées maliennes aidées de la milice Wagner. Dans le même temps, ce pays ouest-africain mène une difficile lutte contre l’avancée djihadiste. Sans compter que la répression prend de l’ampleur dans le pays.