Greta Thunberg en Tunisie avec les Flottille Gaza 2025 d’Europe et du Maghreb

Ce dimanche 7 septembre 2025, plus de 1000 personnes se sont réunies sur le port de Sidi Bou Said à Tunis pour accueillir les navires de la Global Sumud Flotilla. Ils arrivent de Barcelone, après une traversée retardées par le mauvais temps sur la Méditerranée. Cette arrivée marque le début d’une nouvelle phase cruciale dans la plus grande mission maritime civile jamais organisée pour briser le blocus israélien de Gaza.

La Tunisie est le point de convergence où se trouvaient déjà la délégation maghrébine qui comprend environ 120 participants d’Algérie, de Libye, du Maroc et de Mauritanie, ainsi que des délégations du Liban, de Jordanie, d’Égypte, du Yémen, d’Irak, du Soudan et du Qatar. Cette diversité témoigne d’une mobilisation pan-arabe et africaine sans précédent.

Le militant brésilien Thiago Ávila, membre du comité directeur de la Global Sumud Flotilla, a déclaré lors d’une conférence de presse au port de Sidi Bou Said que « la Tunisie abrite la plupart des délégations participant à la flotille » et que « l’accueil a été écrasant et exemplaire dans le monde entier« .

Cette flottille africaine est désormais rejointe par la flottille européenne, menée par la militante Greta Thunberg et d’autres militants pro-palestiniens qui cherchent à briser le blocus israélien de Gaza. « Nous savons tous pourquoi nous sommes ici », a déclaré Thunberg. « De l’autre côté de la mer, un génocide est en cours, une famine massive imputable à la machine meurtrière israélienne. »

La flotille maghrébine : une mobilisation populaire extraordinaire

Depuis le 61 rue de la Station au centre-ville de Tunis, les volontaires s’affairent à recevoir et documenter les dons pour la Maghreb Sumud Flotilla. L’ampleur de la mobilisation tunisienne a surpris par son ampleur. Le 22 août, le comité organisateur de la flotille a lancé une campagne de collecte de fonds et un appel aux dons en nature. Dix jours plus tard, les navires étaient remplis de vivres. Cette organisation s’explique par l’urgence ressentie face à la situation humanitaire à Gaza.

Les préparatifs minutieux de la flotille se déroulent en parallèle dans de nombreux villes tunisiennes. Les cales des navires sont remplies de cartons de médicaments, de lait infantile et de messages touchants d’enfants tunisiens à leurs homologues de Gaza.

Les organisateurs décrivent la Global Sumud Flotilla comme la plus grande mission maritime vers Gaza, rassemblant plus de 50 navires et des délégations d’au moins 44 pays. Cette initiative réunit quatre coalitions majeures : la Freedom Flotilla Coalition, le Global Movement for Gaza, la Maghreb Sumud Flotilla et l’initiative Sumud Nusantara d’Asie du Sud-Est.

Au niveau international, hors Maghreb, la flotille comprend plus de 300 militants, dont des parlementaires, des syndicalistes et des représentants d’organisations humanitaires d’Europe, des Amériques et d’Australie. La Turquie ou la maliaise sont fortement représentées accompagnée de médecins et de journalistes, ainsi que d’activistes d’Indonésie, du Pakistan, du Sénégal et d’Afrique du Sud.

Greta Thunberg et les voix de la solidarité internationale

L’arrivée de l’activiste suédoise Greta Thunberg a attiré l’attention mondiale sur cette initiative. La députée européenne Rima Hassan a rejoint la foule au port de Sidi Bou Said pour accueillir la Global Sumud Flotilla. « La cause palestinienne n’est pas entre les mains des gouvernements aujourd’hui. Elle est dans le cœur des peuples partout dans le monde, » a déclaré la Députée frnaçaise.

Les bateaux devaient initialement partir dimanche, mais les organisateurs ont reporté le départ de Tunis au mercredi 10 septembre, pour des « raisons techniques et logistiques indépendantes de la volonté de la direction« . Un porte-parole de la flotille a confirmé qu' »il y aura entre 500 et 800 personnes sur la Maghreb Steadfastness Flotilla, qui partira de Tunisie ». Au total se sont donc près de 1000 personnes qui vont se lancer en direction de la Palestine.

Alors que les navires se préparent à quitter les côtes tunisiennes pour leur périlleux voyage vers Gaza, ils transportent avec eux non seulement de l’aide humanitaire vitale, mais aussi un message puissant : le blocus doit prendre fin, et la communauté internationale ne peut plus rester silencieuse face à la tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza.