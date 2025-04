Gouiri magistral : l’OM reprend la deuxième place derrière le PSG

Un triplé de l’international algérien Amine Gouiri permet à Marseille de s’imposer 4-1 face à Brest et de consolider ses ambitions européennes.

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup hier soir au Vélodrome en s’imposant brillamment 4-1 face au Stade Brestois. Porté par un Amine Gouiri stratosphérique, auteur d’un triplé dont un retourné acrobatique à couper le souffle, l’OM reprend la deuxième place de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat.

Un festival offensif orchestré par Gouiri

Dès la 8e minute, l’attaquant franco-algérien a montré la voie en transformant une passe lumineuse de Luis Henrique d’une frappe croisée imparable. Si les Brestois ont momentanément égalisé grâce à Abdallah Sima (26e), les Phocéens ont vite repris l’avantage par l’intermédiaire de Mason Greenwood, dont la frappe déviée a trompé Marco Bizot (37e).

La suite appartient à l’histoire. Juste avant la pause, Gouiri a inscrit un but qui restera dans les annales du championnat : un retourné acrobatique parfaitement exécuté sur un centre millimétré de Greenwood (45+2). Le Vélodrome s’est embrasé, témoin d’un geste technique d’exception. L’international algérien a parachevé son œuvre à l’heure de jeu (63e), concluant avec sang-froid une passe en profondeur d’Adrien Rabiot pour sceller le score à 4-1.

An absolute BANGER by Amine Gouiri pic.twitter.com/Jz2CUYcNnP — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 27, 2025

« C’est une soirée dont je me souviendrai toute ma vie« , a confié Gouiri après la rencontre. « Marquer un triplé au Vélodrome, avec ce retourné. Il n’aurait pas pu rêver mieux. Mais le plus important reste la victoire et ces trois points qui nous rapprochent de notre objectif » nous confie un supporter.

Une course à la C1 bien lancée

Cette victoire éclatante permet à l’OM (58 points) de reprendre la deuxième place du classement, devançant Lille (56 points) et Monaco (55 points). À trois journées de la fin du championnat, la bataille pour les places qualificatives à la Ligue des Champions s’annonce palpitante.

« Ce soir, nous avons montré notre détermination, mais rien n’est joué. Il reste trois finales à disputer et nous devons maintenir ce niveau d’exigence. » nous rappelle notre supporter du virage Sud.

Gouiri, le joyau algérien qui brille en Provence

Arrivé à Marseille en janvier 2025 en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri confirme match après match tout le bien que l’on pensait de lui. À 25 ans, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais atteint sa pleine maturité sous le maillot olympien.

Avec ce triplé, il porte son total à 11 buts en seulement 15 matchs sous les couleurs marseillaises. Des statistiques impressionnantes qui font le bonheur de son club mais également de la sélection algérienne, qu’il a choisie de représenter en 2023 après avoir brillé dans les équipes de France jeunes.

Le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petković, peut se frotter les mains. À quelques semaines des prochaines échéances internationales, son attaquant vedette affiche une forme étincelante qui promet de belles perspectives pour l’Algérie.

Avec un Amine Gouiri dans cette forme, les supporters marseillais peuvent légitimement rêver d’une fin de saison en apothéose et d’un retour parmi l’élite européenne la saison prochaine. Mais attention dès le week-end prochain un périlleux déplacement à Lille attend l’OM.