Genève couronne la Tunisie championne du monde de l’huile d’olive

Du 22 au 24 avril 2025, le prestigieux Palais des Congrès de Genève a accueilli la troisième édition de la European International Olive Oil Competition, rendez-vous incontournable des huiles d’olive extra-vierges organisé par le groupe suédois Giok (Global International Olive Oil Competitions). Cet événement conforte la Tunisie dans le panorama mondial des huiles d’olive haut de gamme.

Plus de 150 producteurs issus de 14 pays – de l’Espagne à la Croatie, en passant par l’Arabie saoudite et le Portugal – ont soumis environ 300 échantillons à l’appréciation du jury. Le concours se distingue par son protocole rigoureux de dégustation à l’aveugle, fondé sur la grille sensorielle du Conseil oléicole international, mais enrichi d’un volet novateur « valeur santé » qui évalue scientifiquement la teneur en polyphénols et en antioxydants.

La Tunisie triomphe avec une moisson historique

C’est la Tunisie qui a créé la sensation de cette édition en remportant 79 médailles (56 or qualité, 19 or santé, 4 argent), établissant un record sans précédent. Jamais un pays nord-africain n’avait dominé de la sorte un concours européen d’une telle envergure. La Grèce et l’Espagne complètent le podium, tandis que l’Italie et le Maroc signent des percées remarquables dans les catégories « fruité vert intense ».

« Cette moisson historique prouve qu’une démarche terroir exigeante, alliée à l’innovation agronomique, peut hisser un pays vers le très haut de gamme », a souligné Raouf Choukat, fondateur et PDG du groupe Giok, lors de la cérémonie de remise des prix.

Douze experts internationaux représentant la diversité du monde oléicole (Tunisie, Espagne, Grèce, Italie, Argentine, Turquie, Algérie…) ont évalué minutieusement chaque huile selon des critères précis : équilibre fruité-amer-piquant, persistance aromatique, mais aussi traçabilité et conformité chimique. Innovation notable cette année : deux médecins nutritionnistes ont rejoint le panel pour valider scientifiquement la catégorie « Health Claim », renforçant ainsi la crédibilité des allégations santé.

La diplomatie de l’or vert

La cérémonie de clôture, rehaussée par la présence d’ambassadeurs de plusieurs pays méditerranéens et du représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU à Genève, a mis en lumière la dimension géopolitique croissante de l’huile d’olive. Ce produit emblématique s’affirme désormais comme un vecteur d’image pour les nations productrices et un outil d’exportation stratégique dans les relations internationales.

Giok, un réseau mondial en pleine expansion

Basé à Stockholm, le groupe Giok consolide son statut de référence mondiale en organisant désormais quatre concours annuels complémentaires :

EIOOC (Europe, Genève)

SIOOC (Scandinavie, Stockholm)

USIOOC (États-Unis, Miami)

AAIOOC (Afro-Asie, Abou Dhabi)

Ce circuit international offre aux producteurs une plateforme permanente de valorisation et aux acheteurs professionnels une lecture fine des millésimes selon les régions du monde.

La prochaine édition, d’ores et déjà programmée pour avril 2026, promet des innovations significatives avec l’ouverture d’une section dédiée aux « monovariétales rares » et l’introduction de critères évaluant la neutralité carbone des exploitations oléicoles. D’ici là, les médaillés 2025 se préparent à capitaliser sur leur succès, tandis que la concurrence affine ses assemblages et techniques de production.