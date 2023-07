Gabon : l’opposition en colère après la modification du code électoral

La décision du Conseil des ministres du Gabon fâche les candidats au scrutin présidentiel prévu en août. Elle porte sur la modification de l’article 77 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 modifiant les dispositions communes à toutes les élections politiques.



« On ne change pas les règles du jeu en cours de match ». C’est en substance la réaction d’Alexandre Barro Chambrier, candidat de la plateforme d’opposition Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) face à l’entérinement, lors du Conseil des ministres, du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de l’article 77 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996.

La décision du Conseil des ministres prévoit, entre autres, de faire le vote dans une seule salle pour les trois élections et la suppression des représentants des candidats. Cette modification vise, selon le gouvernement gabonais, « à adapter les conditions de déroulement du vote au nouveau contexte d’élections couplées ou générales ».

« Inadmissible »

Pour l’opposition, cette modification ne passe pas. Certains leaders ont pris d’assaut le siège de la chambre haute du Parlement pour exprimer leur mécontentement. Les sénateurs gabonais étaient réunis en session extraordinaire pour l’adoption dudit projet. « Le Gouvernement ABO et ses complices tentent de modifier le code électoral en plein processus électoral. C’est inadmissible et nous ne le permettrons pas » , a déclaré l’opposant Mike Jocktane, candidat du parti politique Gabon nouveau.

De son coté, Alexandre Barro Chambrier dénonce une manœuvre visant à favoriser la tricherie, à l’approche des élections générales. « Nous n’allons pas permettre qu’un candidat, qui a fait sa pré-campagne aux frais de l’État, continue à changer les règles. Nous n’allons pas laisser faire et appelons le peuple à la mobilisation ».

Crise de confiance

Depuis le début du processus, les leaders de l’opposition et certains dissidents du camp Bongo remettent en cause la transparence du Centre gabonais des élections (CGE). L’entérinement de ce projet de loi vient amplifier cette crise de confiance entre les différentes parties prenantes au processus électoral. Il intervient à un mois de la tenue des élections générales, prévues au 26 août.

