Frontière Niger-Bénin : Niamey maintient le blocus

Fidele K

Lecture 2 min.
Frontières Niger Bénin
Frontières Niger - Bénin

Le Niger refuse toujours de rouvrir sa frontière avec le Bénin, exigeant des « garanties de sécurité » avant tout assouplissement. Niamey accuse Cotonou d’abriter des soldats français, une affirmation que Paris et le Bénin démentent catégoriquement. Ce bras de fer diplomatique pénalise durement les populations frontalières déjà fragilisées.

L’impasse se confirme entre le Niger et le Bénin. Niamey a réaffirmé sa décision de maintenir la fermeture de sa frontière avec Cotonou, exigeant des « signes satisfaisants » de la part des autorités béninoises avant toute réouverture. Cette position ferme intervient malgré la dégradation de la situation économique et sociale pour les populations frontalières.

Accusations de présence militaire française

Le nœud du problème réside dans de persistantes accusations de la part des autorités nigériennes de la Transition. Lors d’un récent déplacement à Gaya, près de la frontière, Niamey a réitéré ses allégations concernant la présence de soldats français près de Tourou, dans le nord du Bénin.

Selon le président de la Transition, ce regroupement de militaires français, chassés du Tchad, aurait débuté en décembre 2023. Les autorités nigériennes vont même jusqu’à affirmer qu’un porte-hélicoptères amphibie, le Tonnerre, aurait été mobilisé au port de Cotonou en soutien à cette présence.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Niger-Bénin : des voyageurs bloqués entre Cotonou et Niamey

Démentis catégoriques de Cotonou et de Paris

Ces accusations ont été fermement démenties tant par la France que par le Bénin. Les deux capitales ont rappelé que leur coopération militaire s’inscrit strictement dans le cadre d’accords bilatéraux et régionaux, excluant toute implication hostile contre le Niger.
Malgré ces dénégations, le général Abdourahamane Tiani a exhorté les Forces de Défense et de Sécurité nigériennes à une « vigilance absolue » face aux menaces perçues, présentant la sécurité nationale comme un enjeu vital.

L’impact économique sur les populations

Pendant ce bras de fer diplomatique, l’impact se fait lourdement sentir sur le terrain. Les échanges commerciaux et les déplacements entre les deux pays sont fortement ralentis, pénalisant lourdement les populations de la région frontalière de Gaya, qui expriment un mécontentement croissant.

Alors que Niamey campe sur sa position en invoquant la sécurité et que Cotonou maintient ses démentis, l’impasse persiste. La médiation régionale semble être la voie la plus nécessaire pour désamorcer cette crise qui ralentit l’activité vitale entre ces deux voisins de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Avatar photo
LIRE LA BIO
Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Le roi du Maroc, Mohammed VI

Mohammed VI engage une grande concertation nationale pour repenser l’avenir du Sahara

Le souverain marocain, Mohammed VI, a lancé une initiative politique d’envergure en ouvrant un vaste processus de concertation sur le futur du Sahara. Cette...
Tensions entre la RDC et le Rwanda

RDC-Rwanda : Washington et Doha relancent la paix par l’intégration économique

Sous l’égide du Qatar, des États-Unis et de l’Union africaine, Kinshasa et Kigali ont franchi une nouvelle étape vers la normalisation de leurs relations....
Libye manifestation

Algérie, Tunisie et Égypte unies pour la stabilité libyenne

Une réunion ministérielle s'est tenue hier à Alger pour développer les efforts régionaux afin de résoudre la crise libyenne. Cette rencontre tripartite révèle une...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025