Francis Ngannou et Cédric Doumbé, deux Franco-Camerounais au sommet du MMA

Deux Franco-Camerounais sont au firmament du MMA mondial. Il s’agit de Francis Ngannou, détenteur du titre de poids lourd et de Cédric Doumbé, champion dans la catégorie des mi-moyens. Zoom sur deux champions hors pair originaire d’Afrique.

Un colosse surnommé Prédateur

Ayant grandi à Batie, dans l’Ouest du Cameroun, Francis Ngannou n’est plus à présenter dans le milieu du MMA (Mixed Martial Arts). C’est à l’âge de 26 ans qu’il a émigré en France pour pratiquer la boxe. Après environ un an d’exercice, Ngannou se lance dans le MMA, en 2015. Il entame ainsi une carrière professionnelle face à des combattants plus aguerris. Ces derniers ayant près de 10 ans d’expérience.

C’était sans compter sur sur son talent. Ngannou réussit à s’imposer dans le milieu grâce à sa puissance et sa détermination. Debout sur 1,93 m pour 117 kilos, celui que l’on surnomme Prédateur a livré son dernier combat contre Ciryl Gane. Un évènement des arts martiaux mixtes, qui s’est déroulé dimanche 23 janvier 2022, au Honda Center d’Anaheim, à Los Angeles, en Californie.

Ngannou vs Tyson Fury, le choc du siècle !

Ce jour, Ngannou mettait en jeu sa ceinture incontestée de Champion du monde de MMA de l’Ultimate Fighting Championship. Le Franco-Camerounais conservait son titre UFC des poids lourds, en venant à bout du Français Ciryl Gane. Son prochain adversaire, Tyson Fury que le Prédateur affrontera le 28 d’octobre prochain. Un combat dénommé « du siècle » que Ngannou disputera en Arabie Saoudite.

Un autre champion franco-camerounais tape, à l’œil des puristes. Il s’agit du combattant Cédric Doumbé. Il vient de remporter cnotre son dernier combat contre Jordan Zebo, au Zénith de Paris, en 9 secondes ! Ainsi, le natif du 30 août 1992, à Douala, au Cameroun, s’impose comme la nouvelle star du MMA français.

Premier Français champion du monde de Glory

Ce champion des mi-moyens d’arts martiaux mixtes et ancien kick-boxeur a taquiné les gants de boxe à l’âge de 10 ans. A l’époque, il était à Paris où il a grandi. En tant que kick-boxeur, Cédric Doumbé a remporté de nombreux titres. Il est le premier Français à avoir remporté le championnat du monde de Glory. Titre qu’il a d’ailleurs remporté à cinq reprises.

C’est le 1er juillet 2017 qu’il a été classé meilleur kick-boxeur du monde dans la catégorie des poids mi-moyens par Combat. En 2021, Cédric Doumbé a décidé de se lancer dans le MMA. Son premier combat professionnel remonte au 1er novembre 2021, face au Russe Arbi Emievet. Duel qu’il remporte par KO technique, lors de la première reprise.

Ngannou et Doumbé, deux maîtres venus d’Afrique

Aujourd’hui, Cédric Doumbé fait partie des meilleurs combattants de MMA français. A son actif quatre combats professionnels remportés, dont trois par KO. Qui dit mieux ! Actuellement, le natif de Douala règne en maître dans la catégorie des mi-moyens, en PFL (Professional Fighters League).

Quant à Francis Ngannou, il a remporté 17 de ses 20 combats professionnels à l’UFC, dont 12 par KO. L’athlète a récemment signé dans la nouvelle Professional Fighters League, la ligue américaine d’arts martiaux mixtes. Son combat contre Tyson Fury est donc un test grandeur nature sous ses nouvelles couleurs.