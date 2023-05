Le combat du siècle entre Francis Ngannou et Tyson Fury se rapproche

Après 16 mois passés loin du ring, Francis Ngannou a les gants qui le démangent. Le Champion du monde poids lourds de l’UFC, qui a récemment signé dans la nouvelle Professional Fighters League, a répondu à l’appel de Tyson Fury qui se cherche un adversaire. Fury / Ngannou le combat du siècle se rapproche.

Tyson Fury cherche un adversaire à sa mesure. Le Champion du monde de boxe WBC chez les poids lourds vient de lancer un appel sur les réseaux sociaux pour trouver qui affronter dans son prochain combat. Invaincu en 34 combats (33 victoires et un nul), le « roi des gitans » a tout gagné dans son sport, après avoir réuni les 4 couronnes mondiales.

De son coté, Francis Ngannou, qui a gardé son titre de champion du monde poids lourds en dominant Ciryl Gane, n’a plus combattu depuis janvier 2022 pour cause de blessure et d’opération au genou. Après des mois de suspens, il vient d’officialiser sa signature au PFL, la Professional Fighters League, ligue américaine d’arts martiaux mixtes. Mais un combat contre Fury serait beaucoup plus attractif. Le Camerounais a renouvelé son appel. « Je suis là depuis tout ce temps, Tyson (…) officialisons le combat. »

Fury / Ngannou : Un combat entre deux monstres du sport

Sur le principe, Tyson Fury a déjà dit qu’il pourrait être intéressé. Il expliquait, début 2022 : « Je ne le considère pas comme un vrai combat de boxe. Ce n’est pas un combat de boxe. Ce sera un combat spécial. Dans une cage, avec des gants de quatre onces, à Las Vegas, au Raiders Stadium. J’aurai pris ma retraite de la boxe en compétition et en championnat et je serai prêt à faire des combats de crossover. Il (Ngannou) ne se présentera pas comme le champion poids lourd de l’UFC, je ne me présenterai pas non plus comme le champion poids lourd WBC. Une chose est sûre, je serai toujours le meilleur champion poids lourd parce qu’ils ne peuvent pas me prendre ce titre ! », avait-il déclaré.

Et le Gypsy King de redire qu’il est partant. En réponse à Ngannou, il vient de déclarer « Francis Ngannou, grosse bouillie, je suis ton papa ! Je suis l’homme le plus dangereux de la planète et je vais te donner la plus grande volée de ta vie, espèce de clochard. Signe le contrat, espèce d’idiot ».