Cédric Doumbé fait le show à Paris et défend l’honneur des femmes

Le boxeur franco-camerounais Cédric Doumbé a explosé son adversaire Jordan Zebo, samedi soir, au Zénith de Paris. Il s’impose comme la nouvelle star de la discipline et se comporte en gentleman.

Né le 30 août 1992, à Douala, Cédric Doumbé est un pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes et ancien kick-boxeur. Il a grandi à Paris et a commencé la boxe à l’âge de 10 ans.

Cédric Doumbé est un champion dans l’âme. Il a remporté de nombreux titres dans sa carrière de kick-boxeur, dont cinq fois le championnat du monde de Glory, la compétition majeure de cette discipline. Il est le premier Français à avoir remporté ce titre.

En 2021, Cédric Doumbé décide de se lancer dans le MMA. Il effectue son premier combat professionnel, le 1er novembre 2021, et remporte le combat par KO technique, lors de la première reprise. Depuis, Cédric Doumbé s’est imposé comme l’un des meilleurs combattants de MMA français. Il a remporté ses quatre combats professionnels, dont trois par KO.

Une première devant Mbappé

Pour la première soirée de PFL en France, Cédric Doumbé n’a pas fait dans la demi-mesure. Devant son grand fan Kylian Mbappé, présent au bord du ring, il a remporté son combat en 9 secondes !

Et comme souvent, Cédric Doumbé a confirmé qu’il était également un personnage charismatique. Il est connu pour son sens de l’humour et sa capacité à se mettre en scène et n’a pas manqué de le montrer. Après le combat, Cédric Doumbé a tenu à saluer Jordan Zébo, « en parlant avec le cœur ».

« C’est naturel. Ce personnage fait partie de moi. J’aime partager qui je suis avec le public avant, pendant et après le combat. Cela n’enlève en rien le respect que j’ai pour mon adversaire. Jordan Zébo est un adversaire que j’ai pris au sérieux, que j’ai respecté et que je respecte toujours. Je ne veux voir personne lui écrire des messages d’insultes. Je voulais que cette défaite n’entache pas son courage, sa détermination. Qu’il continue de s’entraîner. Il est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus fort que lui. Je lui ai dit :’Gros, tu ne rencontreras jamais quelqu’un qui frappe aussi fort que moi, donc oublie ce combat’. Il n’y en a pas deux comme moi ».

Par ailleurs, Cédric en a profité pour régler son compte à son ancien entraineur qu’il a accusé de violence sur sa femme. « Ce n’est pas Jordan que je combats, il faut changer l’affiche, c’est Fernand Lopez que je combats (…) Ce sont les violences faites aux femmes que je mets K.-O., c’est celui qui frappait sa femme quand j’étais dans sa salle, et voilà la raison pour laquelle j’ai quitté sa salle« . Une prise de position forte à saluer dans ce monde d’hommes.

Les objectifs de Cédric Doumbé

Devenir le meilleur combattant français de MMA

Gagner le championnat du monde de PFL

Réussir une carrière dans le cinéma et la télévision