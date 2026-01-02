Fiasco à la CAN : le Gabon démantèle sa sélection et bannit ses cadres

Maceo Ouitona

Lecture 4 min.
CAN 2025 groupe F
CAN 2025 groupe F

Éliminé dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations, le Gabon a vécu un revers sportif aux conséquences politiques immédiates. Les autorités ont annoncé la suspension de l’équipe nationale et la dissolution du staff technique. Elles pointent des manquements jugés graves. Deux cadres historiques, Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, ont été officiellement écartés.

Le passage à l’an 2026 s’est fait dans une atmosphère électrique au Gabon, mais pas pour les raisons espérées. Ce qui devait être une fête du football continental s’est transformé en un véritable traumatisme national. Après une élimination piteuse dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le gouvernement gabonais a décidé de frapper fort, très fort. Entre suspension de l’équipe nationale et bannissement des cadres historiques, le football gabonais entre dans une zone de turbulences inédite.

Des sanctions radicales annoncées en direct

La défaite de trop, concédée mercredi soir face à la Côte d’Ivoire (2-3), a agi comme l’étincelle sur une poudrière. Moins de vingt-quatre heures après ce troisième revers consécutif, le ministre des Sports par intérim, Simplice-Désiré Mamboula, est apparu sur les écrans de Gabon Télévisions pour une allocution aux allures de tribunal. Qualifiant la prestation des joueurs de « déshonorante », il a annoncé la dissolution immédiate du staff technique et la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre.

L’onde de choc ne s’arrête pas là. Le gouvernement a nommément désigné les responsables de ce naufrage aux yeux de l’État : Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga. Les deux piliers des Panthères sont officiellement mis à l’écart. Cette décision radicale sonne comme un divorce brutal entre la nation et ses icônes, après des années de services au sein de la sélection.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
CAN 2025 : le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema promet des décisions fortes après la débâcle des Panthères

Le constat sévère du président de la Transition

Cette reprise en main musclée par le pouvoir politique n’est pas une surprise totale. Déjà le 28 décembre, après la défaite contre le Mozambique, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait exprimé son exaspération. Le chef de l’État avait alors pointé du doigt une « absence de méthode », une « dispersion des ressources », mais surtout une « érosion préoccupante de la fibre patriotique ».

Pour les autorités, le problème ne serait donc pas uniquement tactique ou physique, mais moral. Le gouvernement semble vouloir profiter de ce naufrage sportif pour opérer un grand ménage et refonder une identité nationale autour de la sélection. En attendant, le Gabon se retrouve sans équipe représentative sur la scène internationale, une situation rarissime qui témoigne de la gravité de la crise.

La défense d’Aubameyang face aux critiques

Retenu par son club de l’Olympique de Marseille avant même le dernier match de groupe, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas resté silencieux face à ce qu’il perçoit comme une injustice. Sur les réseaux sociaux, le capitaine gabonais a tenté de recadrer le débat, affirmant que les maux du football gabonais sont bien plus structurels qu’on ne veut bien le dire. Pour l’attaquant phocéen, les défaillances de l’équipe sont « bien plus profondes » que sa simple implication personnelle.

Alors que le joueur s’apprête à disputer le Trophée des Champions avec l’OM le 8 janvier prochain, son avenir en sélection nationale semble désormais s’écrire en pointillés. Si cette mise à l’écart se confirme sur le long terme, c’est l’une des carrières les plus emblématiques du football africain qui pourrait s’achever sur une note amère. Pour le Gabon, l’heure est désormais à l’introspection : comment reconstruire une équipe sur les cendres d’un tel désastre, et surtout, avec quels visages ?

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Gabon et Huawei pour la transformation numérique

Partenariat entre Gabon et Huawei : au-delà de l’annonce, les vrais enjeux de la coopération numérique

Deux jours après l’annonce du renforcement du partenariat entre le Gabon et Huawei, l’heure est à l’analyse. Ce nouvel accord entre Libreville et le...
André Ayew

André Ayew signe aux Pays-Bas pour écrire le dernier chapitre de sa carrière

Ancien capitaine emblématique de l'Olympique de Marseille et pilier des Black Stars du Ghana, André Ayew s'est engagé avec un club néerlandais à 36...
Algérie Burkina Faso CAN 2025

CAN 2025 : l’Algérie écrase la Guinée équatoriale (3-1), le Burkina domine le Soudan (2-0)

Les Fennecs et les Étalons ont conclu la phase de poules sur deux victoires ce mercredi 31 décembre. L'Algérie, impériale avec ses remplaçants, affrontera...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026