Fermeture des ambassades danoises au Mali et Burkina : un tournant pour le Sahel

La décision du Danemark de mettre fin à la présence diplomatique dans deux pays clés du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, marque un tournant significatif dans les relations entre l’Europe et cette région instable. Cette mesure, loin d’être isolée, s’inscrit dans un contexte de dégradation progressive de la situation sécuritaire et politique dans la région.

Les coups d’État militaires successifs au Mali et au Burkina Faso ont profondément ébranlé l’ordre constitutionnel et suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Les nouvelles autorités, souvent peu enclines au dialogue et aux réformes démocratiques, ont rendu extrêmement difficiles les relations diplomatiques avec les pays occidentaux.

Le Mali et le Burkina confrontées à des défis insurmontables

La détérioration de la situation sécuritaire, marquée par la prolifération des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique, a également pesé lourdement dans la décision du Danemark. Les forces armées maliennes et burkinabè, confrontées à des défis insurmontables, sont accusées d’être incapables de garantir la sécurité des citoyens et des expatriés.

En fermant ses ambassades, le Danemark envoie un signal fort à la communauté internationale et aux nouvelles autorités maliennes et burkinabè. Il souligne ainsi son désaccord avec les politiques menées par ces régimes et leur incapacité à assurer la stabilité et le développement de leurs pays.

Fragiliser davantage les États de la région

Cette décision risque d’accentuer l’isolement diplomatique du Mali et du Burkina Faso, et de réduire les possibilités de coopération avec les pays occidentaux. D’autre part, elle pourrait encourager d’autres pays européens à suivre l’exemple du Danemark, ce qui aurait pour effet de fragiliser davantage les États de la région.

Pour les populations maliennes et burkinabè, cette fermeture d’ambassade signifie une réduction de l’aide humanitaire et au développement, ainsi que des difficultés accrues pour obtenir des visas et voyager à l’étranger. Les diasporas maliennes et burkinabè en Europe seront également touchées par cette décision.

Aubaine pour les groupes terroristes

Les groupes armés terroristes, quant à eux, pourraient tirer profit de cette situation en exploitant le sentiment d’injustice et de colère qui pourrait naître au sein des populations. Ils pourraient également chercher à renforcer leur emprise sur les territoires qu’ils contrôlent en exploitant les faiblesses des États.

La fermeture des ambassades danoises soulève également des questions importantes sur le rôle de la communauté internationale dans la résolution des crises en Afrique.