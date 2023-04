Faudel, Cheb Khaled : ça dé-raï sur Tebboune !

Le chanteur de raï franco-algérien Faudel a fait encore parler de lui. Il a effectué une sortie pour tirer au clair les accusations à son encontre. C’est au sujet de propos tenus sur le Président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Le chanteur franco-algérien Faudel, naturalisé marocain en 2011, a été très critiqué, ces derniers temps. Le musicien est accusé par les internautes algériens de s’être moqué de leur Président, Abdelmadjid Tebboune. Tout est parti d’une interview à la radio marocaine Aswat. A la question de savoir s’il avait 3 à 5 minutes avec le Président algérien, que lui dirait-il ? La réponse de trop ?

« Viens boire un verre de thé au Maroc. C’est moi qui l’accueillerai et je le prendrai dans une montée avec une moto ». C’est la réponse servie par le musicien de raï. Il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’enflamme. Même le neveu de Cheb Khaled n’a pas laissé passer cette sortie jugée exagérée. Sur Facebook, ce proche de l’auteur d’Aicha a signifié que l’Algérie était une « ligne rouge » à ne pas franchir.

Faudel, un habitué de la polémique ?

Certains internautes algériens ont jugé que ces propos de Faudel ne sont rien d’autre qu’un manque de respect envers Abdelmadjid Tebboune et l’Algérie. Et selon Bladi, d’autres Algériens, qui parlent de trahison, n’ont pas hésité à appeler au boycott de sa musique. Suffisant pour que Faudel effectue une sortie pour clarifier les choses et tenter de calmer les ardeurs de ses frères.

Selon le journal, le chanteur de raï précise être d’origine algérienne, né en France, mais qu’il a le cœur marocain. Faudel aurait en outre assuré que son intention n’était pas d’insulter le Président algérien. Non sans préciser qu’il voue respect et considération à tout le monde. Cette sortie suffira-t-elle à faire taire la polémique qui enfle de jour en jour ? Rien n’est moins sûr. Surtout que pour des propos polémiques, Faudel n’en est pas à son coup d’essai.

Une marocanité qui dérange

On se souvient, en effet, de sa sortie qui avait fâché en 2019. « Tout le monde sait que j’aime le Maroc et que je passais mes vacances au royaume. Et, un jour, j’ai rencontré Sa Majesté. C’était pour moi un honneur, en tant qu’Algérien, et, j’ai eu la chance de chanter pour Sa Majesté », avait confié le chanteur de raï au site Alyaoum24. Des propos mal perçus du côté de son pays d’origine, l’Algérie. Voir un Algérien chanter pour Mohammed VI !

Cheb Khaled en sait quelque chose, lui qui fait fréquemment l’objet de vives critiques. Sa faute ? D’avoir été naturalisé marocain, en plus de souvent chanter les louanges de son ami, le roi Mohammed VI. Une marocanité de cet autre chanteur de raï qui dérange. Lui aussi d’origine algérienne, et ne cesse d’appeler à l’union entre les deux peuples frères, voisins en Afrique du Nord.