Fatou Dieng : la seconde main à l’africaine s’invite à Station F de Paris

Dans le plus grand campus de start-ups au monde, à la Station F de Paris, une entrepreneure sénégalaise bouscule les codes de la mode circulaire avec Maket, sa marketplace dédiée à la seconde main premium africaine.

Début septembre, Fatou Dieng franchissait les portes de Station F avec une ambition claire : faire de la seconde main africaine une référence mondiale. Sélectionnée parmi 143 candidatures pour intégrer le prestigieux incubateur HEC Paris, l’entrepreneure sénégalaise fait figure de pionnière. Elle est la première certifiée du programme Challenge+ Afrique à rejoindre cet écosystème parisien, et l’une des deux seules femmes parmi les 11 lauréats retenus.

Du trading floor aux podiums africains

Le parcours de Fatou Dieng n’a rien d’une ligne droite. Formée dans la finance, elle a fait ses armes chez Société Générale, Sopra Steria et BNP Paribas avant d’opérer un virage radical en 2017. Cette année-là, elle lance YPS (Your Personal Shopper), une plateforme de shopping en direct qui permet aux consommateurs africains d’accéder aux boutiques internationales en temps réel.

Mais YPS devient rapidement un pont entre les créateurs africains et les marchés occidentaux, organisant des pop-ups à Paris et New York, facilitant la distribution de designers du continent en Europe et aux États-Unis. Une manière de renverser le flux traditionnel de la mode, trop souvent à sens unique.

Maket : contre-pied à la fast fashion

En 2024, forte de cette première expérience, Fatou Dieng lance Maket. Le concept ? Une marketplace haut de gamme dédiée à la seconde main, où se côtoient pièces de créateurs africains et articles premium du monde entier. Dans un continent souvent perçu comme un débouché pour les vêtements usagés occidentaux, Maket inverse la proposition : valoriser le savoir-faire local tout en proposant une consommation circulaire et consciente.

« Notre ambition est de bâtir le leader de la seconde main africaine, de créer un pont durable entre les garde-robes du monde et la créativité foisonnante de l’Afrique« , explique l’entrepreneure. Un positionnement qui résonne particulièrement dans un contexte où la fast fashion est de plus en plus questionnée.

L’écosystème HEC comme accélérateur

L’intégration de Fatou Dieng à Station F s’inscrit dans un parcours d’accompagnement initié à Dakar au sein du programme Challenge+ Afrique, lancé par HEC Paris en partenariat avec la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes et l’Ambassade de France au Sénégal. Créé à Paris dans les années 1990, Challenge+ a développé depuis 2021 une antenne africaine, d’abord à Abidjan, puis à Dakar en 2023. « Le parcours de Fatou incarne pleinement l’esprit du programme : former et accompagner des entrepreneurs à impact, capables de transformer leur secteur et de faire rayonner l’entrepreneuriat africain sur la scène internationale« , souligne Etienne Krieger, fondateur et co-directeur académique de Challenge+.

À Station F, Fatou Dieng bénéficiera d’un programme d’incubation de quatre mois, renouvelable. Au menu : mentorat personnalisé, ateliers stratégiques, mise en relation avec des investisseurs et immersion dans un réseau international d’entrepreneurs. L’objectif est clair : industrialiser les opérations de Maket, du contrôle qualité à la logistique en passant par les paiements, et préparer une levée de fonds pour transformer la start-up en référence panafricaine.