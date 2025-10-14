France : un Algérien de 85 ans retrouvé mort 3 ans après son décès à Montrouge, personne ne s’était inquiété

Le 22 septembre dernier, à Montrouge, les autorités ont fait une découverte sordide. Dans un petit studio HLM de la rue Hippolyte-Mulin, le corps de Mohand Alouache, 85 ans, gisait depuis près de trois ans. Personne ne l’avait cherché. Personne ne s’était inquiété.

Arrivé en France en 1970, Mohand Alouache avait consacré des décennies au secteur du bâtiment avant de finir ses jours dans ce studio de Montrouge, en banlieue parisienne, obtenu en 2003, alors qu’il se trouvait au chômage. Il payait 280 euros de loyer mensuel, une existence modeste mais régulière.

Jusqu’en 2019, l’octogénaire répondait aux enquêtes sociales du bailleur HLM. Puis le silence s’est installé. Pourtant, il continuait à payer son loyer jusqu’en février 2023 par prélèvement sur son compte. Comment un homme peut-il disparaître pendant des années tout en continuant à payer ses factures ? Cette question soulève le mystère des automatismes administratifs qui peuvent masquer l’absence d’une personne.

Une découverte macabre

C’est l’impayé de six mois de loyer qui a finalement déclenché une procédure d’expulsion, validée par le tribunal au début de l’année. En septembre, un huissier accompagné de policiers s’est présenté pour exécuter l’expulsion. À l’ouverture de la porte, le corps de Mohand Alouache a été retrouvé en position assise, au sol, dans un état de décomposition avancé. Les premières constatations médicales suggèrent un décès remontant à environ trois ans, bien que les analyses complémentaires soient toujours en cours pour déterminer précisément les circonstances et la date exacte du décès.

Ce qui choque le plus dans cette affaire, c’est l’accumulation de signaux qui auraient dû alerter l’entourage. Une boîte aux lettres débordante, des odeurs de putréfaction perceptibles dans l’immeuble, l’absence totale d’un résident pourtant présent depuis plus de vingt ans, autant d’indices qui n’ont suscité aucune réaction.

Les voisins, même ceux résidant dans l’immeuble depuis longtemps, témoignent ne jamais l’avoir vu. Cette invisibilité pose question : comment peut-on vivre des décennies dans un lieu sans tisser le moindre lien social ? L’isolement en France des personnes agées est un sujet majeur.

Le syndrome de l’isolement extrême

Les enquêteurs ont constaté un encombrement important du logement, suggérant un syndrome de Diogène, caractérisé par une négligence extrême et une accumulation compulsive d’objets. Cette pathologie psychologique, souvent liée à l’isolement social profond, aurait pu être détectée si des visites régulières avaient eu lieu.

Plusieurs niveaux de défaillance se cumulent :

Le voisinage : l’indifférence généralisée ou la peur de s’immiscer dans la vie d’autrui

Les services sociaux : absence de suivi après l’arrêt des réponses aux enquêtes en 2019

Le bailleur : aucune alerte levée malgré des années de silence

Les institutions : le versement automatique des prestations masque la disparition

L’histoire de Mohand Alouache révèle les failles d’une société où les personnes âgées isolées peuvent disparaître sans que personne ne s’en aperçoive. Elle s’inscrit dans un phénomène plus large d’isolement des personnes âgées, particulièrement celles issues de l’immigration qui peuvent se retrouver sans réseau familial proche. Le dossier de Mohand Alouache ne mentionnait aucun proche, symbole d’une solitude absolue.