Farid Ghezali : nouveau visage de l’organisation pétrolière africaine

L’industrie pétrolière africaine a désigné Farid Ghezali au poste de secrétaire général de l’Organisation des producteurs africains de pétrole (APPO). Ce choix officialisée lors de la réunion du Conseil ministériel en République du Congo cette semaine, marque l’entrée en fonction d’un dirigeant expérimenté qui prendra les rênes de l’organisation en janvier 2026.

Farid Ghezali apporte avec lui plusieurs décennies d’expérience dans le secteur amont du pétrole et du gaz sur le continent africain. De nationalité algérienne, il incarne une expertise technique approfondie doublée d’une compréhension fine des enjeux géopolitiques et économiques qui façonnent l’industrie énergétique africaine. Son profil témoigne d’une trajectoire professionnelle construite au cœur des défis et opportunités du secteur des hydrocarbures en Afrique.

Une nomination stratégique à un moment charnière

La désignation de Ghezali intervient dans un contexte particulièrement dynamique pour le secteur pétrolier africain. Les récentes découvertes en Namibie et en Côte d’Ivoire, combinées aux nouvelles campagnes d’exploration dans des zones établies comme l’Angola, le Nigeria et la Libye, dessinent un paysage prometteur. Les projections indiquent que la production africaine d’hydrocarbures pourrait atteindre 13,6 millions de barils équivalent pétrole par jour d’ici 2030, contre 11,4 millions estimés pour 2026.

Cette croissance anticipée nécessite toutefois une coordination renforcée entre les pays producteurs et des investissements massifs pour exploiter pleinement le potentiel pétrolier du continent. C’est précisément dans ce contexte que l’expertise de Ghezali sera déterminante.

Les défis majeurs qui l’attendent

Parmi ses priorités figurera la concrétisation de la Banque africaine de l’énergie (AEB), un projet ambitieux doté de 5 milliards de dollars, développé conjointement avec l’African Export-Import Bank. Cette institution financière représente une réponse concrète aux difficultés de financement que rencontrent les projets énergétiques africains.

Ghezali devra également naviguer dans un environnement international complexe, où les appels à l’arrêt de l’exploration pétrolière se multiplient. L’APPO, sous sa direction, continuera de défendre le droit légitime de l’Afrique à exploiter ses ressources naturelles pour son développement économique, tout en promouvant une approche responsable et inclusive de la transition énergétique.

L’héritage d’Omar Farouk Ibrahim

Ghezali succède au Dr Omar Farouk Ibrahim, dont le mandat a été marqué par des avancées significatives. Sous la direction du nigerian, l’APPO a consolidé son rôle de porte-parole des producteurs africains, renforcé les partenariats gouvernementaux et avec les investisseurs, et fait progresser la localisation de la chaîne de valeur énergétique. Ce legs constitue une base solide sur laquelle Ghezali pourra construire.

La nomination de Ghezali symbolise la volonté de l’APPO de maintenir le pétrole et le gaz au centre de la stratégie de développement industriel africain. Comme le souligne NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie : « Sa connaissance approfondie du secteur et son leadership éprouvé renforceront la mission de l’APPO, qui consiste à promouvoir la sécurité énergétique, la création de valeur locale et la collaboration régionale. »