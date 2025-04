Nouveau filon pétrolier en Afrique : la Namibie crée la surprise

La Namibie confirme son émergence énergétique avec une nouvelle découverte pétrolière majeure dans le bassin d’Orange. Forte de ce potentiel, le pays ambitionne de devenir un acteur clé du secteur pétrolier africain, tout en misant sur un développement industriel durable et inclusif.

Depuis deux ans, la Namibie, pays discret de l’Afrique australe, étonne dans le secteur pétrolier. Jeudi 24 avril, Azule Energy a confirmé une nouvelle découverte importante de pétrole offshore, dans le bassin d’Orange, au sud-ouest du pays. Ce nouveau gisement s’inscrit dans une série de trouvailles spectaculaires amorcées en 2022. Les premières estimations font état d’un débit de plus de 11 000 barils par jour, un chiffre qui suscite déjà l’enthousiasme des investisseurs et des autorités locales.

Avec cette annonce, la Namibie confirme son potentiel énergétique, attirant l’attention de géants pétroliers comme TotalEnergies, Shell, Galp et Chevron, déjà engagés massivement dans l’exploration offshore dans les bassins de Walvis et d’Orange.

Un avenir énergétique ambitieux pour la Namibie

La présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah ne cache pas ses ambitions. Dans un discours relayé par le Premier ministre lors de la Conférence internationale sur l’énergie à Windhoek, elle a affirmé la volonté du pays de passer rapidement de la phase de découverte à celle de production. La Namibie veut s’imposer comme un pôle énergétique régional, en misant non seulement sur le pétrole et le gaz, mais aussi sur les énergies renouvelables.

La stratégie est claire : créer de la valeur locale, générer des emplois et encourager une croissance économique inclusive. À travers des projets innovants, tels que l’usine sidérurgique verte HyIron Oshivela récemment inaugurée, le pays démontre son engagement à conjuguer développement industriel et respect des impératifs environnementaux.

Une opportunité de transformation économique

Le pétrole pourrait bien devenir un moteur clé pour transformer l’économie namibienne. Forte de sa stabilité politique et de son engagement pour la transparence et un leadership éthique, la Namibie entend éviter les erreurs commises par d’autres pays riches en ressources naturelles. Le gouvernement mise sur les futures recettes pétrolières pour moderniser les infrastructures, diversifier l’économie et réduire significativement la pauvreté. Si la production commerciale débute dans les années à venir, la Namibie pourrait rejoindre les poids lourds du pétrole africain, aux côtés du Nigeria, de l’Angola et de la Libye.

La montée en puissance de la Namibie dans le secteur énergétique marque un tournant pour l’Afrique australe. Stratégiquement positionnée entre l’océan Atlantique et les grands marchés mondiaux, elle est prête à devenir une plateforme incontournable pour les échanges d’hydrocarbures. Avec ses découvertes successives et sa volonté affirmée de bâtir une industrie énergétique durable et inclusive, la Namibie s’impose comme un acteur à surveiller de près dans la nouvelle géopolitique du pétrole africain.