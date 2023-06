L’espace aérien de l’Algérie rouvert au Maroc avec des liaisons Casablanca-Alger ?

Les autorités algériennes auraient rouvert leur espace aérien aux avions marocains. Selon une information de Bladi, un premier vol direct de la Royal Air Maroc est prévu en septembre prochain.

Le média marocain, qui cite Air Journal, précise que ce premier vol de la compagnie aérienne nationale du royaume chérifien était initialement prévu au mois de juillet prochain. Évoquant des informations d’AeroRoutes, Bladi précise qu’il est prévu, à cet effet, quatre (4) vols hebdomadaires, à compter du 2 septembre 2023.

Liaison Casablanca-Alger à compter de septembre

Des trajets entre Casablanca et Alger qui seront assurés par des Boeing. A condition, relève le journal marocain, que la situation politique entre les deux pays voisins en Afrique du Nord s’améliore. Dès lors, les appareils marocains quitteront le royaume les lundis, les mardis, les jeudis et les samedis pour fouler les tarmacs algériens.

Le mardi 24 août 2021, Ramtane Lamamra, alors ministre algérien des Affaires étrangères, annonçait que « l’Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le royaume du Maroc, à partir de ce jour ». Une décision que les autorités d’Alger avaient prise en raison « d’actions hostiles » du royaume à l’égard de l’Algérie.

L’espace aérien de l’Algérie rouvert au Maroc ?

Face à la presse, M. Lamamra avait ajouté que « l’histoire avait montré que le royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie ». Et d’enfoncer : « il incombe aux dirigeants du royaume la responsabilité des crises répétées, qui se sont aggravées ». Toute chose qui « entraîne le conflit au lieu de l’intégration dans la région », avait-il indiqué.

Et le mercredi 22 septembre 2021, l’Algérie fermait son espace aérien au Maroc. Selon Alger, la décision a été prise « face à la poursuite des provocations marocaines et des pratiques hostiles ». Alger avait alors décidé « de fermer immédiatement l’espace aérien de tous les avions marocains, civils et militaires ». L’espace aérien algérien est-il à nouveau rouvert au Maroc ? Wait and see !