Énergies renouvelables au Maghreb : le projet Medlink de 10 GW reliant l’Algérie, la Tunisie et l’Europe

La Tunisie et l’Algérie s’apprêtent à concrétiser l’une des plus ambitieuses initiatives énergétiques du continent africain. Le projet Medlink, qui prévoit le déploiement de 10 gigawatts d’énergies renouvelables combinant solaire, éolien terrestre et stockage, pourrait transformer la région en véritable centrale électrique verte de la Méditerranée. Une révolution énergétique aux enjeux économiques considérables.

Dans les vastes étendues désertiques du Maghreb, une révolution silencieuse se prépare. Le projet Medlink, fruit d’une collaboration transfrontalière inédite entre la Tunisie et l’Algérie, ambitionne de capitaliser sur l’extraordinaire potentiel énergétique naturel de la région pour déployer pas moins de 10 gigawatts de capacités renouvelables.

Cette initiative pharaonique, qui combine intelligemment énergie solaire photovoltaïque, éolien terrestre et systèmes de stockage avancés, incarne une vision stratégique de repositionnement géopolitique et économique de l’Afrique du Nord sur l’échiquier énergétique mondial. C’est un nouvel exemple du partenariat entre l’Algérie et la Tunisie après celui autour du plus grand corridor d’hydrogène vert méditerranéen, le projet SoutH2 Corridor.

Les deux pays partenaires disposent d’atouts naturels exceptionnels. En effet, avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement annuel et des vents réguliers, la région offre des conditions optimales pour maximiser la production d’énergies vertes. Les experts estiment que cette zone géographique pourrait générer suffisamment d’électricité propre pour alimenter non seulement les besoins domestiques croissants des deux nations, mais également pour devenir un exportateur majeur vers l’Europe voisine.

Un investissement colossal aux retombées multiples

Les implications économiques du projet Medlink dépassent largement le secteur énergétique. Les estimations préliminaires font état d’un investissement global qui pourrait atteindre plusieurs milliards d’euros, mobilisant capitaux internationaux et expertise technologique de pointe.

Cette manne financière devrait générer des milliers d’emplois directs et indirects, depuis la phase de construction jusqu’à l’exploitation et la maintenance des installations sur plusieurs décennies. L’effet multiplicateur sur l’économie locale s’annonce considérable, avec l’émergence attendue d’un écosystème industriel spécialisé dans les technologies vertes.

Les retombées fiscales pour les deux États partenaires représentent également un enjeu majeur. Les revenus générés par l’exportation d’électricité verte vers l’Europe pourraient considérablement améliorer les balances commerciales de la Tunisie et de l’Algérie. En outre, cette diversification énergétique arrive à point nommé alors que l’Union européenne accélère sa transition vers la neutralité carbone. Medlink pourrait ainsi devenir un pilier de stabilité économique régionale.

Un soutien financier européen pour medlink

Le futur soutien financier au projet Medlink qui vient d’être décidé par l’Union Européenne marque une étape décisive dans la stratégie énergétique du continent. En intégrant cette liaison électrique dans la liste restreinte des projets transfrontaliers prioritaires, la Commission européenne confirme la place de la Méditerranée comme carrefour essentiel de la transition énergétique.

Ce classement ouvre l’accès à des financements via le mécanisme Connecting Europe Facility, tout en offrant un suivi institutionnel renforcé. Derrière ce choix, Bruxelles affiche sa volonté de diversifier les sources d’approvisionnement en énergie renouvelable et de renforcer les liens avec ses partenaires du sud, dans un contexte où la sécurisation des réseaux électriques occupe une place centrale dans les politiques communautaires.

En positionnant le Maghreb comme un fournisseur fiable d’énergie propre pour l’Europe, cette initiative redéfinit les équilibres énergétiques méditerranéens et offre à l’Algérie et à la tunisie une opportunité unique de renforcer leur influence régionale. La coopération bilatérale exemplaire qu’elle illustre pourrait également servir de catalyseur à une intégration énergétique plus large à l’échelle maghrébine. Elle ouvre la voie à de futures interconnexions avec le Maroc, la Libye et potentiellement d’autres nations africaines.

Avec 10 GW de capacités renouvelables, Medlink permettra d’éviter l’émission de plusieurs millions de tonnes de CO2 annuellement. Ainsi, il contribuera significativement aux engagements climatiques internationaux des deux pays.