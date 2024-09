En Haïti, William Ruto annonce l’arrivée de 600 nouveaux policiers kényans

Le Président kényan, William Ruto, s’est rendu en Haïti, ce samedi 21 septembre 2024, pour une visite de quelques heures marquée par une rencontre avec le président du Conseil présidentiel de transition, Edgard Leblanc Fils. Cette visite intervient dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays, avec pour objectif d’apporter un soutien aux forces de sécurité haïtiennes, largement dépassées par la crise sécuritaire.

Dès son arrivée à l’aéroport international Toussaint-Louverture, William Ruto a été accueilli par des membres du conseil présidentiel et par la Première ministre haïtienne par intérim, Ketleen Florestal. Lors de son discours, il a exprimé son souhait de renforcer le dialogue sur la gouvernance en Haïti, notamment avec le Conseil présidentiel de transition.

Rencontre avec les autorités haïtiennes et visite de la base kényane

Après une brève entrevue avec les autorités haïtiennes, le Président Ruto s’est rendu à la base kényane de Clercine, située non loin de l’aéroport. Il y a salué les policiers kényans déployés sur place et leur a exprimé toute sa confiance. Ce contingent, envoyé dans le cadre d’une mission internationale pour aider Haïti à faire face à son chaos sécuritaire, a été chaleureusement accueilli par les forces locales et la communauté internationale.

« Votre mission est saluée dans le monde entier. Et votre commandant a été félicité tant par le gouvernement haïtien que par nos partenaires internationaux », a déclaré Ruto devant les policiers kényans. La visite a également été l’occasion pour le Président de distribuer des cadeaux et de chanter avec les forces kényanes, renforçant ainsi le moral des troupes.

Renforcement de la coopération sécuritaire

Alors que le pays traverse une crise sécuritaire profonde, le Président kényan a annoncé que 600 nouveaux policiers kényans seraient déployés en Haïti, entre octobre et novembre 2024, pour renforcer les effectifs déjà présents. Ce renforcement a pour objectif de consolider les efforts visant à rétablir l’ordre et la stabilité dans un pays confronté à une montée en puissance des gangs et à une détérioration rapide de la situation humanitaire.

Ces 100 jours de présence kényane ont été symboliques, mais les résultats concrets se font encore attendre. Cependant, cette coopération s’inscrit dans une dynamique de long terme, avec l’objectif de restaurer la paix dans un pays où les institutions sont affaiblies et où l’insécurité règne. Haïti vit actuellement une période particulièrement trouble, marquée par l’emprise des gangs sur de larges portions du territoire.

Haïti en proie au chaos sécuritaire

Ces dernières années, la violence a explosé dans ce pays caribéen. Ce qui a créé une crise humanitaire ayant provoqué des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Les infrastructures de base, notamment l’accès à l’eau potable et à la santé, sont gravement perturbées. C’est dans ce contexte chaotique que l’expertise des forces kényanes est sollicitée pour tenter de stabiliser le pays.

Dès l’annonce de cette mission, plusieurs acteurs internationaux, notamment l’ONU, ont salué cette initiative, considérée comme une réponse urgente à la détérioration rapide de la situation sécuritaire en Haïti. Le chaos provoqué par la montée en puissance des gangs, les enlèvements, et l’effondrement des institutions haïtiennes ont poussé la communauté internationale à chercher des solutions alternatives pour rétablir l’ordre.

Une mission saluée, mais aussi critiquée

Les États-Unis, la France et le Canada figurent parmi les pays qui ont exprimé leur appui à cette mission dirigée par le Kenya. Ils voient en cette intervention une opportunité d’alléger la pression sécuritaire et humanitaire en Haïti, tout en évitant une intervention militaire occidentale directe, susceptible de raviver des tensions historiques dans la région.

Au-delà des félicitations officielles, certains partenaires internationaux, tels que les Nations Unies, continuent d’encourager une réponse globale pour aider Haïti à reconstruire ses institutions et à renforcer ses capacités locales. António Guterres, secrétaire général de l’ONU, a soutenu l’envoi des policiers kényans tout en appelant à des actions complémentaires, en particulier sur les plans économique et humanitaire.