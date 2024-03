Kenya et Haïti signent un accord pour l’envoi de policiers kényans

Le Kenya et Haïti ont scellé un accord historique, ce 1er mars 2024, officialisant l’envoi de policiers kényans en Haïti pour contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays caribéen.

Un accord a été signé entre le Kenya et Haïti pour l’envoi de policiers kényans en Haïti, en proie à la violence des gangs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une mission internationale soutenue par les Nations unies et répond à l’appel urgent du peuple haïtien face à la violence des gangs. Avec la signature de ce jour, c’est un pas de plus vers l’espoir d’un retour de normalité pour les populations qui vivent dans la psychose.

Un accord malgré une décision de justice kényane

Un tribunal kényan avait pourtant jugé illégal l’envoi de policiers kényans en Haïti. Le communiqué du président kényan William Ruto ne précise pas si le nouvel accord est en contradiction avec cette décision de justice. Le président Ruto et le Premier ministre haïtien Ariel Henry ont «discuté des prochaines étapes pour permettre l’accélération du déploiement», selon le communiqué.

Le président Ruto a qualifié le déploiement de «devoir historique» et de «mission pour l’humanité». Il a réaffirmé l’engagement du Kenya au sein de la force multinationale. Le déploiement n’est pas encore garanti. Le Kenya a estimé le budget total de la mission à 600 millions de dollars pour un an. Plusieurs pays, comme la Jamaïque, les Bahamas et le Bénin, ont apporté leur soutien à la force multinationale.

Situation humanitaire très préoccupante

L’Union africaine et les Nations unies se sont également mobilisées pour accompagner Haïti dans sa quête de paix et de stabilité. Haïti est en proie à une violence des gangs depuis plusieurs années. La situation humanitaire est très préoccupante. D’ailleurs, dans une annonce faite ce vendredi, quatre policiers ont été tués par les gangs armés.