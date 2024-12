Élections présidentielles crédibles : l’Afrique francophone doit se mettre au pas !

Après le Liberia, et tout récemment le Botswana, c’est au tour du Ghana de tenir une élection présidentielle remportée haut la main par l’opposition. Victoire reconnue avant la proclamation officielle des résultats par le candidat du parti au pouvoir. Une fois de plus, l’Afrique anglophone vient de donner l’exemple.

L’alternance à la tête du Ghana est désormais rentrée dans les habitudes où les deux principaux partis, le Nouveau parti patriotique (NPP) et le Congrès démocratique national (NDC), positionnent à tour de rôle leur candidat à la magistrature suprême. C’est ce qui s’est confirmé, ce dimanche, où le candidat du parti au pouvoir, le NPP, a reconnu avant même la proclamation des résultats par la Commission électorale, la victoire de son challenger, John Dramani Mahama du NDC battu huit ans plus tôt par Nana Akufo-Addo du NPP.

La large avance de l’Afrique anglophone

Point n’est besoin de repousser loin les bornes chronologiques pour se rendre à l’évidence : l’Afrique anglophone a une longueur d’avance sur l’Afrique francophone en matière d’organisation d’élections transparentes exprimant véritablement la volontaire populaire. En dehors de l’exemple ghanéen qui a inspiré ce texte, le cas du Botswana est encore tout chaud. Dans ce pays qui a réussi à se forger une solide réputation en matière de stabilité et où les élections ont rarement fait l’objet de contestations, l’opposition conduite par l’avocat Duma Boko de la coalition Umbrella for democratic change (UDC) a réalisé un exploit en détrônant l’inamovible parti démocratique du Botswana (BDP) qui dirigeait le pays depuis son indépendance en 1966.

Le Président sortant, Mokgweetsi Masisi, a très vite reconnu sa défaite. Alors même que la totalité des résultats n’était pas encore obtenue, Mokgweetsi Masisi a félicité son challenger. Comme l’avait fait, un an plus tôt au Liberia, George Weah, avec celui-là même qu’il avait battu en 2017, Joseph Boakai. On peut multiplier à l’envi les exemples en évoquant, entre autres, le cas du Kenya où William Ruto, Vice-président, devenu opposant à Uhuru Kenyatta, a battu Raila Odinga, le candidat soutenu par le parti au pouvoir, en août 2022. Un an plus tôt, c’est Hakainde Hichilema qui s’imposait face au Président sortant, Edgar Lungu en Zambie.

L’Afrique francophone des incertitudes

À l’opposé, en Afrique francophone, chaque élection présidentielle est chargée d’incertitudes. On n’est presque jamais sûr de l’issue des élections présidentielles dans les pays francophones d’Afrique où le scrutin ne reflète presque jamais l’expression populaire. Très souvent, le jeu est gagné d’avance comme tout récemment au Tchad, aux Comores, et comme toujours au Cameroun, au Togo… Et on en passe.

Nul ne peut prédire ce qui pourrait advenir en Côte d’Ivoire en 2025 où le pays doit organiser une élection présidentielle. Un scrutin qui pourrait connaître la participation d’un certain Alassane Ouattara qui, jusque-là, n’a pas clarifié sa position, mais qui, après son passage forcé pour le troisième mandat en 2020, pourrait se croire autorisé à continuer à aligner les mandats. Malgré son grand âge : 82 piges tout de même ! Et surtout, la grosse interrogation tourne autour de la participation ou non de l’ancien Président Laurent Gbagbo, candidat déjà déclaré, mais toujours exclu de la liste électorale. Que va-t-il se passer en Côte d’Ivoire en 2025 ? Bien malin qui pourrait le dire.

Le Sénégal, l’exception qui confirme la règle

Dans cette Afrique francophone des élections truquées, des mandats anticonstitutionnels, le Sénégal fait figure d’exception. Dans ce pays, on a vu le Conseil constitutionnel invalider mi-février 2024 la décision prise par le Président Macky Sall de reporter la Présidentielle. Une décision qui démontre l’indépendance d’esprit des responsables de l’institution. Conscients de leur mission républicaine, ils ont refusé de se laisser intimider par l’Exécutif. Un courage rarissime dans cette Afrique francophone où les institutions de contre-pouvoir sont toutes à la solde de l’Exécutif dont elles deviennent rien moins que des caisses de résonance. L’alternance exemplaire de mars 2024 est l’une des illustrations les plus éloquentes de cette exception sénégalaise après la débâcle d’Abdoulaye Wade face à son ancien Premier ministre, Macky Sall, en 2012. Mais c’est justement l’exception qui confirme la règle. Et sur ce coup, l’Afrique francophone devrait se mettre au pas.