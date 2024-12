Présidentielle au Ghana : Mahamudu Bawumia reconnaît la victoire de l’opposant John Dramani Mahama

Le Ghana connaît son nouveau Président. Il s’agit de l’ancien dirigeant, John Dramani Mahama. Le candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia, n’a pas attendu les chiffres officiels de la Commission électorale pour reconnaître sa défaite et féliciter son challenger.

Les choses sont allées très vite au Ghana, depuis les élections d’hier. Ce dimanche, le candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia, a reconnu sa défaite face à l’ancien Président, John Dramani Mahama. « Le peuple ghanéen s’est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité », a déclaré le Vice-président de Nana Akufo-Addo. Mahamudu Bawumia a par ailleurs appelé son challenger pour lui adresser ses félicitations. Le candidat du NPP n’a pas attendu les chiffres officiels de la Commission électorale pour reconnaître sa défaite. Il s’est basé sur le décompte à l’interne des voix du scrutin.

Une campagne basée sur les difficultés économiques du pays

Au cœur de la campagne électorale était présente la question de la crise économique profonde que traverse le pays depuis quelques années. Le Ghana, premier producteur mondial de l’or et deuxième producteur mondial de cacao, s’est, depuis quelques années, embourbé dans la pire crise économique qui a touché le pays depuis une génération. La situation était si compliquée que le Ghana a dû recourir récemment à un emprunt de quelque trois milliards de dollars auprès du FMI pour renflouer ses caisses et faire face à ses difficultés économiques et financières.

Le peuple ghanéen avait donc soif de changement. C’est cette soif qui s’est exprimée à travers son vote qui ramène au pouvoir le candidat du NDC (Congrès démocratique national), John Dramani Mahama, prédécesseur de Nana Akufo-Addo à la tête du pays.