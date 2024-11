Égypte : CI capital scelle une titrisation de 18 millions de dollars pour Reefy Microfinance

Depuis 2017, CI Capital possède 80% de Reefy,, une société de microfinance basée sur l’octroi de crédits en faveur des petites entreprises qui peinent à accéder aux financements bancaires ordinaires. Cette opération vise entre autres à rendre meilleure sa liquidité ainsi que sa solidité financière, dans l’objectif d’assurer son développement.

CI Capital, groupe de services financiers égyptien, a déclaré la finalisation d’une transaction de titrisation évaluée à 884 millions EGP (livres égyptiennes, soit 17,96 millions USD) accordés à sa filiale Reefy Microfinance Entreprise Services, experte du secteur de la microfinance et totalisant 156 000 clients éparpillés dans 21 gouvernorats en Égypte.

Opportunité d’élargir ses opérations de microcrédit,

Cette action visant à transformer des sommes dues (tels que les prêts accordés par Reefy à ses clients) en titres négociables, par la suite dégagés sous forme de titres s’appuyant sur des actifs. Il est question donc d’une transaction répartie en trois parts ; la première évaluée à 378 millions EGP, une seconde de 335 millions EGP et la dernière d’un montant de 151 millions EGP.

L’objectif recherché est de doter une institution de microfinance telle que Reefy, d’une capacité à sortir des fonds bloqués pour ne pas dire encours de crédits, de les changer en liquidité accessible sur le champ et aussi de multiplier ses canaux de financement. A en croire CI Capital, ces fonds devraient offrir la possibilité à la société de microfinance l’opportunité d’élargir ses opérations de microcrédit, en proposant des offres de financements destinées aux petites entreprises égyptiennes. Particulièrement celles ôtées du financement bancaire traditionnel.

Fournir des financements supplémentaires et réduire les coûts de financement

« La réalisation de cette émission avec une excellente notation de crédit marque une étape importante pour Reefy, car elle fournit des financements supplémentaires et réduit nos coûts de financement », a affirmé Ahmed Labib, directeur général et PDG de Reefy. « Cela nous permet de proposer des produits à des prix compétitifs, favorisant une croissance durable pour l’entreprise et nos clients, en accord avec les principes de finance responsable établis par l’Autorité de régulation financière », poursuit-il.

En date, c’est la deuxième opération similaire du programme triennal évalué à 3 milliards EGP de CI Capital, consacré à l’élargissement de l’accès à des options de financement concurrentielles sur le marché des capitaux d’emprunt en Égypte. On rappelle qu’en 2023, la société a parachevé la première finance d’obligations titrisées pour Reefy, estimée à 700 millions EGP.